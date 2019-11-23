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Oyunseverler PUBG Global Championship 2019 heyecanı için BiP’te buluşuyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Türkiye’nin yerli uygulaması olan BiP, PUBG oyununun en önemli organizasyonu PUBG Global Championship 2019 Türkiye yayınının sponsorluğunu üstlenerek oyuncularla buluşuyor.

Oyunseverler PUBG Global Championship 2019 heyecanı için BiP’te buluşuyor

Büyük Final öncesi 23 Kasım akşamı saat 21:00’da ünlü isimler BiP ile PGC BÜYÜK FİNALE DOĞRU programında takımların performansını yorumlayacak. Geçmişte futbolda Dünya Kupası gibi önemli organizasyonların atmosferine dahil olan Erman Yaşar, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) ile Espor bağına ve PGC 2019’un ambiansına yönelik sohbetin konuğu olacak.

BiP ile PGC BÜYÜK FİNALE DOĞRU programından sonra Cumartesiyi Pazara bağlayan (23-24 Kasım) gece saatler 04:00’ü gösterdiğinde PGC Büyük Final heyecanı tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de saracak.

Ayrıca BiP uygulaması içinde oyuncuların erişimine açılacak PUBG grubu ile oyuncular, PGC heyecanına soru cevap yarışmaları ve sürpriz ödüller ile dahil olacak. Arka arkaya heyecanla oynanacak maçlar, kozlarını paylaşacak takımlar ve dur durak bilmeyen aksiyon Pazarı Pazartesiye bağlayan gece (24-25 Kasım) de devam edecek. Büyük Finalin ikinci gününde dünyanın en iyi 16 PUBG takımı son kartlarını masaya açarak en iyi takım olmak ve 3.000.000 Dolarlık ödül havuzundan büyük payı almak için mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG Global Championship 2019 bip

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