Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ehlers Danlos sendromuna farkındalık yaratmak için yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Ehlers Danlos sendromuna farkındalık yaratmak için yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Seray Üstün Seray Üstün 16.03.2021 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ehlers Danlos sendromuna farkındalık yaratmak için yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Ehlers-Danlos Sendromuyla savaşan Sara ile tanışın. Kırışık cildi, 29 yaşındaki Sara Geurts'un olduğundan daha yaşlı görünmesini sağlasa da o, bedenini olduğu gibi kabul etmeyi öğrendi ve şimdi modellik yapıyor.

Sara Geurts, vücudun kollajen üretme yeteneğini engelleyen bir bağ dokusu hastalığı olan Dermatosparaxis Ehlers-Danlos Sendromu [tip 1 ve tip 12 EDS] adı verilen nadir bir cilt rahatsızlığı teşhisi konduğunda sadece 10 yaşındaydı. Yıllar boyunca bu rahatsızlığını insanlardan gizlemek için yoğun bir çaba harcadı. Şimdilerde ise bu sendroma farkındalık yaratmak için modellik yapıyor.

sara

Lise yıllarında, sadece örtbas etmeye çalıştığı ve kendinden nefret etmesine neden olan rahatsızlığıyla 22 yaşında barışmaya başladı. Yaşadığı yıkıcı ayrılığın ardından kendisiyle ilgili algısını değiştirmesi gerektiğine karar verdi.

Sara’nın kendisiyle barışma sürecinde aslında hayatında büyük sorunlar baş göstermeye başlamıştı. 2019 yılında hastalığına eklenen komplikasyonlar nedeniyle aylarca yatağa mahkum kaldı. Kronik yorgunluk sendromu ve yakın zamanda boynunda sorunlara neden olan kraniyal servikal instabilite teşhisi kondu. Ayrıca 18 kilo vermesine neden olan mide sorunları da yaşıyor. Sara, bir Ehlers-Danlos uzmanıyla beş saatlik bir randevunun ardından yaşı ilerledikçe başka sağlık sorunları da olabileceğini öğrendi. Yaşadığı tüm bu çöküşün ardından pozitif kalmak için mücadele ettiğini ve kararlı olduğunu söyleyen Sara Geurts başka insanlara ilham olabilmek adına hikayesini paylaşmaya karar verdi.

sara2

Saklandığı yıllara inat sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınlanmaya başladı. Kısa süre içerisinde binlerce takipçiye kavuşarak sosyal medyada popülerleşen Sara, “ Cildim benim en büyük güvensizliğimdi, ancak şimdi bunun en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Ben kırışık cildimden çok daha fazlasıyım” diyerek aslında yaşamın mottosunu takipçilerinden aldığı destekle pekiştirdi.

sara3

Hastalığıyla ilgili olarak gelen soruları bütün bir samimiyetiyle Instagram hesabından cevaplayan Sara, “Umarım Ehlers-Danlos için farkındalık yaratırım. Toplum onlara söylediği için kusurlarını gizlemeleri gerektiğini düşünen her birey için... Kendini sevme yolculuğunu kolaylaştırmak için... Kusurlarımız mükemmelliklerimizdir ve kutlamaya değer.” ifadeleriyle kalıplaşmış güzellik kalıplarına meydan okumayı başardı. 'Sahip olduğunuz her kusur size özeldir' diyen 29 yaşındaki model, farklı güzelliğini tüm dünyaya göstermeye kararlı.

Vitiligo hastası olan ünlü model Roger Monte sosyal medyada ilham kaynağı oldu!Vitiligo hastası olan ünlü model Roger Monte sosyal medyada ilham kaynağı oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Öldürttüğü kişilerin derisinden koleksiyon yarattıÖldürttüğü kişilerin derisinden koleksiyon yarattı
Yılbaşı tatili için popüler tercih oldu: Yemyeşil ve sakinYılbaşı tatili için popüler tercih oldu: Yemyeşil ve sakin
Anahtar Kelimeler:
Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Nereden nereye! Teknolojik aletlerin ilk ve son halleri

Nereden nereye! Teknolojik aletlerin ilk ve son halleri

50 milyonda bir görülüyor! Bütün organları yanlış yerde

50 milyonda bir görülüyor! Bütün organları yanlış yerde

Bu deyimin hikayesi eski bir ritüele dayanıyor

Bu deyimin hikayesi eski bir ritüele dayanıyor

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

Yine olmadı! Hızlı ve Öfkeli filminden üzen haber

Yine olmadı! Hızlı ve Öfkeli filminden üzen haber

Görüşünüzü test edin! Saklanan kurbağayı görebiliyor musunuz?

Görüşünüzü test edin! Saklanan kurbağayı görebiliyor musunuz?

Diğer Haberler

Öldürttüğü kişilerin derisinden objeler yapan tarihin en acımasız kadını: Ilse Koch

Öldürttüğü kişilerin derisinden koleksiyon yarattı

En güzel sözler: Sevgiliye, anlamlı ve merhametle ilgili sözler…

İşte en güzel sözler...

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 16 Mart tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 16 Mart 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

16 Mart 2021 Salı: TV yayın akışı...

Matematik dehaları iş başına! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Kareleri ne kadar sürede oluşturabilirsiniz?

Tıp literatürüne geçen mucizevi bir olay! Bütün organları yanlış yerde bulunmasına rağmen hiçbir sağlık sorunu yaşamadı

50 milyonda bir görülüyor! Bütün organları yanlış yerde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.