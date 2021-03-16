Ehlers Danlos sendromuna farkındalık yaratmak için yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Sara Geurts, vücudun kollajen üretme yeteneğini engelleyen bir bağ dokusu hastalığı olan Dermatosparaxis Ehlers-Danlos Sendromu [tip 1 ve tip 12 EDS] adı verilen nadir bir cilt rahatsızlığı teşhisi konduğunda sadece 10 yaşındaydı. Yıllar boyunca bu rahatsızlığını insanlardan gizlemek için yoğun bir çaba harcadı. Şimdilerde ise bu sendroma farkındalık yaratmak için modellik yapıyor.

Lise yıllarında, sadece örtbas etmeye çalıştığı ve kendinden nefret etmesine neden olan rahatsızlığıyla 22 yaşında barışmaya başladı. Yaşadığı yıkıcı ayrılığın ardından kendisiyle ilgili algısını değiştirmesi gerektiğine karar verdi.

Sara’nın kendisiyle barışma sürecinde aslında hayatında büyük sorunlar baş göstermeye başlamıştı. 2019 yılında hastalığına eklenen komplikasyonlar nedeniyle aylarca yatağa mahkum kaldı. Kronik yorgunluk sendromu ve yakın zamanda boynunda sorunlara neden olan kraniyal servikal instabilite teşhisi kondu. Ayrıca 18 kilo vermesine neden olan mide sorunları da yaşıyor. Sara, bir Ehlers-Danlos uzmanıyla beş saatlik bir randevunun ardından yaşı ilerledikçe başka sağlık sorunları da olabileceğini öğrendi. Yaşadığı tüm bu çöküşün ardından pozitif kalmak için mücadele ettiğini ve kararlı olduğunu söyleyen Sara Geurts başka insanlara ilham olabilmek adına hikayesini paylaşmaya karar verdi.