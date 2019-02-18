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Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera: Evliyken aşk yaşamıyorduk!

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ÜNLÜLER  | 18.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera; katıldığı canlı yayında ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı. Hera açıklamasında " Ozan'ın evliliği benim yüzümden bitmedi" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Hera konuk oldu.

Ozan Doğulu ile aşk yaşayan güzel şarkıcı, canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ozan Doğulu ilebir aranjör arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyleyen Hera; "Hayalimde de Ozan ile tanışmak, çalışmak vardı. Arkadaşım bir araya getirdi" dedi.

İşte Hera'nın samimi açıklamaları:

"Evet, aramızda aşk haberleri çıktı. Geçmişte Ozan’ı farklı lanse etmişler, çapkın falan ama öyle değil. Ben Ozan Doğulu’ya çok aşığım. Şöyle Ozan benim erkek arkadaşım olması dışında en iyi arkadaşlarımdan biri. Bu sektörde bana yol gösteren…

Hem prodüktörüm, hem abim, hem arkadaşım hem de erkek arkadaşım…

EVLİYKEN AŞK YAŞAMIYORDUK!

Ozan’la sağlam bir dostluğumuz vardı. Ayrıldıktan sonra da hep beraberdik zamanla kaçınılmaz oldu, ilişkimiz başladı. Ama evlilik benim yüzünden bitmedi. Ozan evliyken biz aşk yaşamıyorduk, biz o dönem arkadaştık.

Ben ona ‘boşan, ondan sonra birlikte olalım’ demedim ki. O zaman onun da böyle bir yaklaşımı da olmadı bana. Bu süreçte ihale biraz bana kaldı gibi oldu ama benim yaptığım bir şey yok.

Ben Ozan’a bana destek olsun, diye aşık olmadım. İyi anlaştık, zamanla ilişkimiz başladı. Evet, ortak projelerimiz olacak çünkü Ozan bu işlerde en iyi isimlerden. Aramızda kıskançlık yok.


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