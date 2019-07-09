Ozan Doğulu 'Kraliçe Elizabeth' oldu!

Albümün en öne çıkan parçalarından olan, sözleri Cem Belevi’ye, müziği Osman Taşdaş’a ve aranjesi de Ozan Doğulu’ya ait olan Elizabeth’in klip yönetmenliğini Nihat Odabaşı yaptı.

Ozan Doğulu’nun uzun uğraşlar sonucu, plastik makyaj sanatçısı Hüseyin Deniz’in bir haftalık hazırlık süreci ve iki saatlik bir uygulamadan sonra kraliçeye benzetilmesi, sette büyük bir coşku yarattı. Günler öncesinden ünlü aranjör Doğulu’nun yüz kalıbı alınarak, protezi çıkartıldı ve mimiklerini engellemek için de parça protezler döküldü.

Özel saçlar, tacı ve kıyafetiyle Kraliçe Elizabeth canlandırması yapan Ozan Doğulu, hem uygulama hem de çekim sırasında set ekibi ile birlikte eğlendi.

Klibin çok renkli, eğlenceli, hareketli ve çok büyük bir sürprizli olduğunun altını çizen Cem Belevi, ‘Şarkıya yakışır bir prodüksiyon oldu. Şarkı ilk andan itibaren dillere dolanıyor. Kliple de taçlandırdıktan sonra tüm plajlarda Elizabeth çalacak. Kraliçe Elizabeth ile klipte oynamak bir ayrıcalıktır ‘ dedi ve özverisinden dolayı ünlü aranjöre teşekkür etti.



