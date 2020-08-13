Ozan Güven Babil dizisinden çıkartıldı mı? Çekimlere çağrılmadı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven Babil dizisinin tanıtımda yer almayacak. Ay Yapım'ın Ozan Güven'e kendisiyle yola devam etmek istemediklerini ilettiği ve kendi isteğiyle ayrıldığını açıklaması için de seçenek sunduğu öğrenildi. Ancak Ozan Güven'in teklifi kabul etmediği ortaya çıkmıştı.

Son gelen habere göre Babil'in bu cumartesi yapılacak tanıtım çekimlerine Ozan Güven çağrılmadı. Güven'in hayat verdiği Egemen rolü için de iki formül konuşuluyor. Ya karakter öldürülecek ya da Güven'in yerine başka oyuncu bulunacak.

