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Ozan Güven Babil dizisinden çıkartıldı mı? Çekimlere çağrılmadı

DİZİ HABERLERİ  | 13.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'in başrolünü Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu ile paylaştığı Babil dizisine devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Güven'in tanıtım çekimleri için sete çağrılmadığı iddia edildi.

Ozan Güven Babil dizisinden çıkartıldı mı? Çekimlere çağrılmadı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven Babil dizisinin tanıtımda yer almayacak. Ay Yapım'ın Ozan Güven'e kendisiyle yola devam etmek istemediklerini ilettiği ve kendi isteğiyle ayrıldığını açıklaması için de seçenek sunduğu öğrenildi. Ancak Ozan Güven'in teklifi kabul etmediği ortaya çıkmıştı.

Son gelen habere göre Babil'in bu cumartesi yapılacak tanıtım çekimlerine Ozan Güven çağrılmadı. Güven'in hayat verdiği Egemen rolü için de iki formül konuşuluyor. Ya karakter öldürülecek ya da Güven'in yerine başka oyuncu bulunacak.

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