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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme! Beklenen rapor çıktı

25.07.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava devam ediyor. İlişkisi sırasında şiddete uğradığını iddia eden Bulutsuz'un gördüğü psikolojik şiddet ve yüzünde iz kalıp kalmadığına ilişkin adli tıp kurumundan çıkacak olan rapor bekleniyordu. Adli tıp raporu makemeye sonunda ulaştı.

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Birliktelikleri şiddet iddiasıyla sona eren Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı.

Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ve yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı belirtildi.

deniz bulutsuz ozan güven

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ozan Güven’in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz’u darp ettiği ifade edilmişti.

Deniz Bulutsuz’un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur silah sayılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada sürecinde, mahkeme Deniz Bulutsuz’un vücudundaki yaralara ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan kesin rapor istemişti.

OZAN DENİZ

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen rapor, geçtiğimiz günlerde mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedildi. Taraflar arasındaki bir sonraki duruşma, 5 Aralık'ta görülecek.

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