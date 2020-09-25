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Ozan Kabak'a Inter kancası! İşte tüm detaylar...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.09.2020 19:15 | Son Güncelleme

İtalyan devi Inter, başarılı stoperi Milan Skriniar'ın kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklenen Tottenham'a transferi sonrası Fiorentina'dan Milenkovic'i ve Schalke 04 forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak'ı transfer etmek için harekete geçecek.

Ozan Kabak'a Inter kancası! İşte tüm detaylar...

Schalke 04 forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Liverpool'un transferi adına temaslarda bulunduğu belirtilen Ozan için bu kez de İtalyan devi Inter devreye girdi.

Diego Godin'in Cagliari'ye transferi sonrası Inter'de başarılı stoper Milan Skriniar'ın da İngiliz ekibi Tottenham'a transfer olması bekleniyor. Bu durum sonrası savunmada büyük değişim yaşaması muhtemel Conte'nin Inter'i listesine iki ismi almış durumda. Bunlardan biri Fiorentina forması giyen Nikola Milenkovic iken diğeri ise Schalke 04 kadrosunda yer alan başarılı milli oyuncumuz Ozan Kabak...

Daha önce bir başka İtalyan ekibi Milan'ın transfer etmek istediği Ozan Kabak, 2019 yazında tercihini Schalke 04'ten yana kullanmıştı. 20 yaşındaki başarılı stoper, İtalya'ya transfer olması durumunda Merih Demiral ve Mert Çetin'in ardından Serie A'da mücadele edecek bir başka milli takım stoperi olacak.


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