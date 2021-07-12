SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Serdar Ali Çelikler'den transfer açıklaması

Serdar Ali Çelikler'den transfer açıklaması

12.07.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vole Youtube kanalında yayınlanan programda Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş’ın transfer gündemini değerlendirdi. Transferler hakkında da konuşan Çelikler flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Serdar Ali Çelikler'den transfer açıklaması

Vole Youtube kanalında Yağız Sabuncuoğlu moderatörlüğünde yayınlanan programda Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş’ın transfer gündemini değerlendirdi. Gündemi oluşturan Ghezzal transferine de değinen tecrübeli yorumcu Beşiktaşlı taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu.

GHEZZAL MÜJDESİ

Serdar Ali Çelikler, “Ghezzal ile ilgili bu hafta sonuç alınır. Öyle ya da böyle biter." açıklamasını yaptı. Yıldız futbolcunun Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilmişti.

Süper Lig devinden Bruma bombasıSüper Lig devinden Bruma bombası

"4'ÜNDEN 3'Ü OLUR"

Çelikler, "Beşiktaş’ın gündeminde 4 tane futbolcu var. Ghezzal, Rosier, Diego Costa, Alex Teixeira…Bu 4’ünden 3’ü olur, bir tanesi seker. Bunun için Ljajic’ten kurtulman lazım. 4’te olmaz, çünkü öyle para yok. Olması için birini de 12 milyon Euro’ya falan satman lazım. Kenan Karaman oldu, Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'a yakın olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transfer olan Mehmet Topal formayı giydiBeşiktaş'a transfer olan Mehmet Topal formayı giydi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kupa Amerika Arjantin'inKupa Amerika Arjantin'in
PARTNERGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadıGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadı
Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladıBeşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı
Anahtar Kelimeler:
youtube transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suç örgütüne yönelik yeni operasyon!

Suç örgütüne yönelik yeni operasyon!

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Dev final sonrası skandal olay

Dev final sonrası skandal olay

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Süper Lig devinden Bruma bombası

Süper Lig devinden Bruma bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.