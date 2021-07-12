Serdar Ali Çelikler'den transfer açıklaması

Vole Youtube kanalında Yağız Sabuncuoğlu moderatörlüğünde yayınlanan programda Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş’ın transfer gündemini değerlendirdi. Gündemi oluşturan Ghezzal transferine de değinen tecrübeli yorumcu Beşiktaşlı taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu.

GHEZZAL MÜJDESİ

Serdar Ali Çelikler, “Ghezzal ile ilgili bu hafta sonuç alınır. Öyle ya da böyle biter." açıklamasını yaptı. Yıldız futbolcunun Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilmişti.

"4'ÜNDEN 3'Ü OLUR"

Çelikler, "Beşiktaş’ın gündeminde 4 tane futbolcu var. Ghezzal, Rosier, Diego Costa, Alex Teixeira…Bu 4’ünden 3’ü olur, bir tanesi seker. Bunun için Ljajic’ten kurtulman lazım. 4’te olmaz, çünkü öyle para yok. Olması için birini de 12 milyon Euro’ya falan satman lazım. Kenan Karaman oldu, Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'a yakın olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



