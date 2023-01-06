Ozan Tufan sağ gösterip sol vuruyor! Beşiktaş ile anlaşması suya düşen yıldız oyuncu ezeli rakibe gitmek üzere...

Hull City, siyah beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama isteğini kabul etmedi. Ozan Tufan ile her konuda anlaşan Beşiktaş'a Acun Ilıcalı engel oldu. Direkt olarak bonservisiyle transfer olmasını isteyen Hull yetkilileri Ozan'ın kiralık ayrılışına izin vermedi.

2 MİLYON EURO İSTEDİLER, BEŞİKTAŞ REDDETTİ

Hull City, Ozan için 2 milyon Euro bonservis talep edilmesinin ardından Beşiktaş yetkilileri masadan kalktı. Devre arası için bonservis harcaması yapmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar Hull City ile anlaşamadı.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

Ozan Tufan için 2 milyon Euro istendiğini duyan Trabzonspor düğmeye bastı. Abdullah Avcı'nın istediği oyuncuların başında gelen Ozan için girişimlere başlayan bordo-mavililer Hull City ile anlaşmak üzere...



