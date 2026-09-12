Özbek fenomen Yarik Sing Taksim'de ses getiren sosyal medya deneyi!

milyonlarca izlenmeye ulaşan Yarik Sing, bu kez toplumsal duyarlılığı ölçmek için kamera karşısına geçti. İstiklal Caddesi'nde yürürken aniden fenalaşma numarası yaparak kendisini yere bırakan fenomenin yardımına, saniyeler içinde çevredeki Türk vatandaşları ve turistler koştu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Gizli kameralarla kaydedilen o anlar, Yarik Sing'in TikTok ve Instagram hesaplarında paylaşılmasının ardından adeta izlenme rekorları kırdı. Videonun altına binlerce yorum yapılırken, Türk insanının yardımseverliği ve toplumsal olaylara karşı gösterdiği refleks bir kez daha büyük takdir topladı.