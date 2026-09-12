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Özbek fenomen Yarik Sing Taksim'de ses getiren sosyal medya deneyi!

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Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul’un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi, ezber bozan bir sosyal deneye sahne oldu. Özbekistanlı ünlü dijital içerik üreticisi Yarik Sing, caddenin ortasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların kameralara yansıyan ilk tepkisi ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

milyonlarca izlenmeye ulaşan Yarik Sing, bu kez toplumsal duyarlılığı ölçmek için kamera karşısına geçti. İstiklal Caddesi'nde yürürken aniden fenalaşma numarası yaparak kendisini yere bırakan fenomenin yardımına, saniyeler içinde çevredeki Türk vatandaşları ve turistler koştu.

Özbek fenomen Yarik Sing Taksim de ses getiren sosyal medya deneyi! 1

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Gizli kameralarla kaydedilen o anlar, Yarik Sing'in TikTok ve Instagram hesaplarında paylaşılmasının ardından adeta izlenme rekorları kırdı. Videonun altına binlerce yorum yapılırken, Türk insanının yardımseverliği ve toplumsal olaylara karşı gösterdiği refleks bir kez daha büyük takdir topladı.

Özbek fenomen Yarik Sing Taksim de ses getiren sosyal medya deneyi! 2

Özbek fenomen Yarik Sing Taksim de ses getiren sosyal medya deneyi! 3

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul Özbekistan taksim
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