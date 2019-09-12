Özbek pilavı nasıl yapılır?

Özbek pilavı, zengin içeriği sayesinde ana yemek olacak kadar doyurucu ve lezzetli bir pilav çeşidi. Kuzu etinin lezzeti, sebzelerle birleşiyor ve ortaya şahane bir pilav çıkıyor. Denemek isteyenler için tarifini veriyoruz.

MALZEMELER

2,5 su bardağı pilavlık pirinç

4,5 su bardağı su

1,5 çay bardağı sıvı yağ

300 g kuşnbaşı kuzu eti

2 adet domates

Bir adet soğan

2 adet havuç

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Pirinçleri ılık suda yıkayın ve süzün.

Soğanları minik minik olacak şekilde doğrayın ve sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Kuşbaşı etleri tencereye alın ve kavurmaya devam edin. Havuçları ve domatesleri küp şeklinde doğrayın ve etlerle birlikte kavurmaya devam edin. Tuzu da bu aşamada ilave edin.

Harcınız pişince altını kapatın.

Ayrı bir tencerede sıvı yağda pirinci kavurun. Pirinçler kıvama gelince suyunu ilave edip pişmeye bırakın.

Pirinç suyunu çekince tencereyi ocaktan alın ve 15 dakika dinlendirin.

Son olarak harcınızı pilav ile buluşturun. Afiyet olsun...

