YEMEK

Özbek pilavı nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 12.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Bugün yöresel bir tarifle karşınızdayız. Özbekistan'ın Buhara şehrinde özel günlerde pişirilen yöresel pilavının tadına doyum olmuyor. Etli, sebzeli harçla beraber buluşan pirinçler adeta lezzet şöleni yaşatıyor...

Özbek pilavı nasıl yapılır?

Özbek pilavı, zengin içeriği sayesinde ana yemek olacak kadar doyurucu ve lezzetli bir pilav çeşidi. Kuzu etinin lezzeti, sebzelerle birleşiyor ve ortaya şahane bir pilav çıkıyor. Denemek isteyenler için tarifini veriyoruz.

MALZEMELER
2,5 su bardağı pilavlık pirinç
4,5 su bardağı su
1,5 çay bardağı sıvı yağ
300 g kuşnbaşı kuzu eti
2 adet domates
Bir adet soğan
2 adet havuç
Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık suda yıkayın ve süzün.
Soğanları minik minik olacak şekilde doğrayın ve sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun.
Kuşbaşı etleri tencereye alın ve kavurmaya devam edin. Havuçları ve domatesleri küp şeklinde doğrayın ve etlerle birlikte kavurmaya devam edin. Tuzu da bu aşamada ilave edin.
Harcınız pişince altını kapatın.
Ayrı bir tencerede sıvı yağda pirinci kavurun. Pirinçler kıvama gelince suyunu ilave edip pişmeye bırakın.
Pirinç suyunu çekince tencereyi ocaktan alın ve 15 dakika dinlendirin.
Son olarak harcınızı pilav ile buluşturun. Afiyet olsun...

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