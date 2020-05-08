Özbek pilavı tarifi: Lezzeti parmak ısırtıyor

Özbek mutfağının en özel lezzeti olan Özbek pilavı tarifi nasıl yapılır diyenler için en doğru tarifi paylaşacağız. Özbek pilavının tarifi kadar ritüeli de oldukça farklı. Özbekistan'da eve gelen misafirlere bu pilavı kim yapıyor dersiniz? Evin erkeği... Özbekistan'da genelde özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak pişiyor bu tarif. Şimdi erkek ,kadın fark etmez diyoruz ve haydi kolları sıvayıp mutfağa geçelim. Bu enfes pilavla soframızı ziyafete dönüştürelim!

ÖZBEK PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 soğan

1 kg kuzu

1 kg pirinç

800 gram havuç

200 ml bitkisel yağ

1 sarımsak

Kimyon

Tuz

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