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Özbek pilavı tarifi: Lezzeti parmak ısırtıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Başlı başına bir ana yemek sayılabilecek kadar doyurucu, efsane Özbek pilavı Özbekistan Buhara'da özel günlerin ve düğün sofralarının en önemli yemeği! Farklı kültürlerin mutfaklarından yemekler denemeyi sevenler için Özbek pilavı tarifi geliyor. İşte Özbek pilavı tarifinin detaylı bir şekilde anlatı...

Özbek pilavı tarifi: Lezzeti parmak ısırtıyor

Özbek mutfağının en özel lezzeti olan Özbek pilavı tarifi nasıl yapılır diyenler için en doğru tarifi paylaşacağız. Özbek pilavının tarifi kadar ritüeli de oldukça farklı. Özbekistan'da eve gelen misafirlere bu pilavı kim yapıyor dersiniz? Evin erkeği... Özbekistan'da genelde özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak pişiyor bu tarif. Şimdi erkek ,kadın fark etmez diyoruz ve haydi kolları sıvayıp mutfağa geçelim. Bu enfes pilavla soframızı ziyafete dönüştürelim!

ÖZBEK PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 soğan
1 kg kuzu
1 kg pirinç
800 gram havuç
200 ml bitkisel yağ
1 sarımsak
Kimyon
Tuz

YAPILIŞI


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