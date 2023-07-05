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  4. Özcan Deniz baba mı oluyor? Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı kafaları karıştırdı

Özcan Deniz baba mı oluyor? Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı kafaları karıştırdı

05.07.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu. Ünlü şarkıcı uzun zamandır birlikte olduğu Samar Dadgar'la ocak ayında dünyaevine girdi. Evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Samar Dadgar, son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Gönderiye koyduğu emojiler 'Hamile mi?' sorularını beraberinde getirdi.

Özcan Deniz baba mı oluyor? Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı kafaları karıştırdı

Feyza Aktan ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu.

51 yaşındaki Özcan Deniz, ocak ayında modacı sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Samar Dadgar'ın son gönderisi kafaları karıştırdı.

Özcan Deniz 1

Özcan Deniz ve Samar Dadgar Çeşme tatilinden karelerini takipçileri ile paylaştı. Dadgar, Deniz'i öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu.

Özcan Deniz samar

Ünlü ismin bu paylaşımı akıllara hamilelik iddialarını getirdi. Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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