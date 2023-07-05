Özcan Deniz baba mı oluyor? Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı kafaları karıştırdı

Feyza Aktan ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu.

51 yaşındaki Özcan Deniz, ocak ayında modacı sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Samar Dadgar'ın son gönderisi kafaları karıştırdı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar Çeşme tatilinden karelerini takipçileri ile paylaştı. Dadgar, Deniz'i öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu.

Ünlü ismin bu paylaşımı akıllara hamilelik iddialarını getirdi. Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.