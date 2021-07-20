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Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi tatilini bedavaya getirdi

20.07.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz'in İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar, tatilden paylaştığı karelerle dikkat çekti. Modacının, kaldığı oteli sürekli etiketlemesi nedeniyle tatilini bedavaya getirdiği iddia edildi.

Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi tatilini bedavaya getirdi

49 yaşındaki Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar, tatile çıktı. Alaçatı'ya giden modacı, beyaz bikinisiyle kendisini denize attı.

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Dört kare yayınlayan Dadgar'ın düzgün fiziği dikkat çekti. Geceliği 3 bin 200 TL olan otelde kalan modacı, neredeyse paylaştığı her karede oteli etiketledi.

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Tatilini bedavaya getirdiği iddia edilen Dadgar'ın karelerini sevgilisi Özcan Deniz de beğendi.

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İranlı modacı, daha sonra ailesiyle çektirdiği fotoğrafını da, "Family" diye yazdı. Deniz, bu kareleri de beğendi. Dadgar, yüzlerce beğeni aldı.

Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile kez görüntülendiÖzcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile kez görüntülendi


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Özcan Deniz
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