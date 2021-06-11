Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile kez görüntülendi

Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 23 yaş küçük olan İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar’a olan aşkını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ilan etti.

49 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki Samar Dadgar ile ilk kez birlikte görüntülendi. Özcan Deniz, muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermezken sevgilisi de kameralardan kaçmak için her yolu denedi.

ÖZCAN DENİZ GENÇ SEVGİLİSİNE AŞKINI İLAN ETTİ

Sevgilisinin fotoğrafının altına yorum yapan Özcan Deniz, "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…" ifadelerini kullanarak aşkını ilan etmişti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Gazete Magazin'in haberine göre; Özcan Deniz, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Samar Dadgar'la ilk kez görüntülendi. Deniz, 26 yaşındaki İranlı moda tasarımcısı ile Fulya'daki bir galeride objektiflere takıldı. 26 yaşındaki İranlı modacının kameralardan hızlıca kaçması dikkat çekerken, oyuncudan da sorulara yanıt gelmedi.