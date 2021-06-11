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Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile kez görüntülendi

11.06.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar’la sosyal medyadan karşılıklı olarak aşklarını ilan ettiler. İlk kez birlikte görüntülenen ikili, kaçacak yer aradı.

Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile kez görüntülendi

Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 23 yaş küçük olan İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar’a olan aşkını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ilan etti.

49 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki Samar Dadgar ile ilk kez birlikte görüntülendi. Özcan Deniz, muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermezken sevgilisi de kameralardan kaçmak için her yolu denedi.

ÖZCAN DENİZ GENÇ SEVGİLİSİNE AŞKINI İLAN ETTİ

Sevgilisinin fotoğrafının altına yorum yapan Özcan Deniz, "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…" ifadelerini kullanarak aşkını ilan etmişti.

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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Gazete Magazin'in haberine göre; Özcan Deniz, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Samar Dadgar'la ilk kez görüntülendi. Deniz, 26 yaşındaki İranlı moda tasarımcısı ile Fulya'daki bir galeride objektiflere takıldı. 26 yaşındaki İranlı modacının kameralardan hızlıca kaçması dikkat çekerken, oyuncudan da sorulara yanıt gelmedi.

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ESKİ EŞİ FEYZA AKTAN’LA MAHKEMELİK OLDULAR

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayırmıştı. Son günlerde adından sıkça söz ettiren Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Çiftin davaları hala devam ediyor.

Özcan Deniz aşkı Samar Dadgar'da buldu! &quot;Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın&quot;Özcan Deniz aşkı Samar Dadgar'da buldu! "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın"


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Özcan Deniz
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