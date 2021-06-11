Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile kez görüntülendi

Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 23 yaş küçük olan İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar’a olan aşkını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ilan etti.
49 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki Samar Dadgar ile ilk kez birlikte görüntülendi. Özcan Deniz, muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermezken sevgilisi de kameralardan kaçmak için her yolu denedi.
Sevgilisinin fotoğrafının altına yorum yapan Özcan Deniz, "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…" ifadelerini kullanarak aşkını ilan etmişti.
Gazete Magazin'in haberine göre; Özcan Deniz, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Samar Dadgar'la ilk kez görüntülendi. Deniz, 26 yaşındaki İranlı moda tasarımcısı ile Fulya'daki bir galeride objektiflere takıldı. 26 yaşındaki İranlı modacının kameralardan hızlıca kaçması dikkat çekerken, oyuncudan da sorulara yanıt gelmedi.
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayırmıştı. Son günlerde adından sıkça söz ettiren Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Çiftin davaları hala devam ediyor.
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