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Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Şiddet uygulamadım!

22.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Şiddet uygulamadım!

Eski eşi Feyza Aktan'ın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Özcan Deniz'den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim" dedi.

Özcan Deniz, 2016'dan beri aş yaşadığı kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan'la 2018'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan ikili arasında sular durulmuyor...

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

Özcan Deniz'in, Instagram hesabından yayınladığı açıklama şöyle:
"Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu.

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Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Ben ancak bir insan ve baba olarak kendimin ve çocuğumun zarar görme ihtimalinin doğması halinde, gerekli önlemleri almak için, yasal yollara başvurup haklarımı resmi mercilerde aramayı doğru buluyorum. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim."


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