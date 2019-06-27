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Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşandı! Bakın ne kadar aldırdılar

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti dün boşandı. Çiftin 1 yaşındaki oğulları için ‘ortak velayet’ düzenlemesi yapıldı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşandı! Bakın ne kadar aldırdılar

Özcan Deniz ve Feyza Aktan hakkındaki dedikodular doğru çıktı. Ünlü çift 1,5 yıllık evliliklerini Çağlayan Adliyesi'ne gelerek 15 dakikada sonlandırdı.

Deniz ve Aktan, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

  1. Sayfa'nın haberine göre; Feyza Aktan ve Özcan Deniz konuşmama protokolüne imza attılar ve taraflar birbiriyle alakalı olumlu ve olumsuz açıklama yapamayacak.

Feyza Aktan boşanma sonrası sosyal medya hesabında eski eşi ile olan fotoğrafları silmedi. Aktan ayrıca sosyal medya hesaplarında Deniz soyadını da kullanıyor.

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