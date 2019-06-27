Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşandı! Bakın ne kadar aldırdılar

Özcan Deniz ve Feyza Aktan hakkındaki dedikodular doğru çıktı. Ünlü çift 1,5 yıllık evliliklerini Çağlayan Adliyesi'ne gelerek 15 dakikada sonlandırdı.
Deniz ve Aktan, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.
Feyza Aktan boşanma sonrası sosyal medya hesabında eski eşi ile olan fotoğrafları silmedi. Aktan ayrıca sosyal medya hesaplarında Deniz soyadını da kullanıyor.
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