Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül aynı kaderi paylaştı

Yıllar önce müzik sektörüne beraber adım atan Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül, şöhret basamaklarını birlikte çıktı. İki şarkıcı da bir süre sonra rotayı sinema sektörüne çevirdi. Oyunculukla başlayan yolculukları, yönetmen koltuğuna kadar uzandı.

BEBEK BEKLERKEN EVLENDİLER

Kariyerlerinde aynı yolda yürüyen iki ismin özel hayatlarındaki benzerlikler de şaşırtıcı. Kırmızıgül, 2016’nın şubat ayında Ece Binay’la evlendi.

Nikâh masasına oturduklarında Binay hamileydi. Kızları Lavin 29 Nisan 2016’da dünyaya geldi. Özcan Deniz de Feyza Aktan’la geçen martta hayatını birleştirdi. Evlendiklerinde Aktan da hamileydi ve oğulları Kuzey 29 Nisan’da doğdu. (Hürriyet)

