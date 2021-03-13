Özde Karacan kimdir ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Özde Karacan biyografisi

TV8'de hafta içi 13:00'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın 12 Mart'ta yayınlanan son bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Program sonrası yeni formatın fragmanıyla birlikte yarışacak yarışmacılar da belli oldu. Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılardan biri de Özde Karacan oldu. Özde Karacan, Doya Doya Moda'nın önceki bölümlerinde yarışmıştı.

ÖZDE KARACAN KİMDİR?

28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin’den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘Haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile ekranlarda iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. sezonuna ise 24 Ağustos tarihinde dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da programa katıldığı ilk hafta birincilik almış ve iddiasını ortaya koymuştu. Karacan, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Betül Böçkün

Rümeyse Buyuran

