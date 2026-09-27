Samsung’a patent davası! Galaxy S23 Ultra ve Watch Ultra da listede

ABD merkezli Ioengine, bağlantı teknolojileriyle ilgili beş patentinin Samsung tarafından izin alınmadan veya karşılığında ödeme yapılmadan kullanıldığını iddia ederek dava açtı. Dava, ABD’nin Teksas Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülüyor.

Şikâyette Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds2 Pro ve Samsung Portable SSD T7, patentlerin kullanıldığı iddia edilen ürünlere örnek olarak gösteriliyor. Ancak davanın kapsamı yalnızca bu dört ürünle sınırlı değil.

SATIŞ YASAĞI OLASILIĞI VAR MI?

Ioengine, geçmişte gerçekleştiğini öne sürdüğü ihlaller için miktarını belirtmediği “makul bir telif bedeli” talep ediyor. Şirket ayrıca belirli bir patent kapsamında Galaxy telefonlar ve taşınabilir SSD’ler için kalıcı yasak kararı istiyor. Mahkeme bu talebi kabul etmezse alternatif olarak telif bedeli ödenmesini talep ediyor.

Kalıcı yasak kararı verilmesi, Samsung’un ABD’de patent ihlali oluşturduğu tespit edilen faaliyetleri durdurmasını gerektirecek. Bunun satış yasağına mı yoksa bazı özelliklerin kaldırılmasına mı yol açacağı henüz belli değil.

Şu anda verilmiş bir satış yasağı veya patent ihlali kararı yok. Bunlar Ioengine’in mahkemeye sunduğu iddialar ve taleplerden ibaret.

Kaynak: GSMArena