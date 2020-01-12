Ahmet Ağaoğlu: Karakteriyle, ahlakıyla Hüseyin hoca doğru bir isim

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın son durumundan yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'e, transfer politikalarından, Abdülkadir Ömür'ün sakatlık durumuna kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

Takım olarak çok farklı yerlerde olmalarını gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Ama yaşadığımız bir takım olumsuzluklar oldu. Gerek saha içi, gerek saha dışı olumsuzluklar, bunların içerisinde çok önemli oyuncuların sakatlanması, ayrı kalmaları da önemli bir faktördü. Ama daha iyi yerde, bütün bu olumsuzluklara rağmen farklı bir yerde bitirebilirdik. Puan açısından 3-4 puan fazla ilk yarının sonunu getirmiş olabilirdik. Neresinden bakarsak bakalım gelmiş olduğumuz noktada pek öyle olumsuz olarak değerlendirebilecek bir nokta değil. Hala sıcak zirve yarışının içerisindeyiz. Benim açımdan yüzde yüz olmasa da yüzde seksen oranında tatmin edici" dedi.

"GÜVENMEDİĞİNİZ BİR İNSANA TAKIMI EMANET ETMEZSİNİZ"

Takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir hakkında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Güvenmediğiniz bir insana takımın teknik patronluğunu teslim etmezsiniz. Kesinlikle başarılı bir şekilde götüreceğine inandığım biri. 2001 yılında Antalyaspor’dayken ben o zaman başkan yardımcısıydım Trabzonspor’da. O dönem çeşitli takımlarda oynayan altyapıdan yetişen oyuncuları tekrar bir araya getirerek Trabzonspor’a kazandırma uğraşındaydık. Hüseyin hoca da o dönemde Antalya’da oynuyordu. Biz de onu oradan alıp Trabzon’a kazandırdık. Karakter, ahlak ve insanlık olarak takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Sürekli kendisini yenileyen bir isim. İyi bir futbol adamı, aynı zamanda iyi bir Trabzonsporlu. 1.5 senedir bizimle birlikte. Aynı futbolcu kadrosuyla takımın içerisinde hiç de yabancı olmayan birinci yardımcı hocaydı. Genellikle zaten bu işler böyle olur. Hoca ayrıldığı zaman eğer sağlam bir yardımcı hoca alt kadro devam ediyorsa, takımda oyun içerisinde oyuncu değişikliği gibi bir şeyle özleşebilir. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı teslim etmezdik" şeklinde konuştu.