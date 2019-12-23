Obeziteden kurtulan hastalardan doktoru onurlandıran etkinlik

Başkent’te obeziteden kurtulan hastaların kurduğu “Harun Karabacak Hastaları Obezite Gurubu” düzenlediği program ile hem doktorlarını onurlandırdılar hem de gönüllerince eğlendiler. Salonda hastaları tarafından alkışlarla karşılanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Harun Karabacak, konuklar ile ilgilenerek sohbet etti. Karabacak daha sonrasında hastalarından gelen hatıra fotoğraf isteğini ise geri çevirmedi.

“Doktorlarımızı öne çıkartmak ve onurlandırmak adına bu organizasyonu yaptık”

Doktorlara uygulanan şiddete karşı doktorları onurlandırmak adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Yasin Erin, “Harun Karabacak doktorumuzun hastaları olarak bir grup kurduk. Bine yakın hasta ile bir araya geldik. Doktorumuzu onurlandırmak adına böyle bir organizasyon yapmak istedik. 138 kilo ile obeziteye yakalandım ve şeker hastalığına kapıldım. Günümüzün hastalığı olan strese bağlı yemek yemeye çok fazla ağırlık verdik. Tabi zamanla bu durum bizim sağlığımızı, hayat standardımızı ve kalitemizi bozdu. Şansımıza Yıldırım Beyazıt Hastanesinde Genel Cerrahi Doktorumuz Harun Karabacak ile tanıştık. Kendisiyle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Çünkü kendisi bizlere tekrardan yaşama sevinci kazandırdı. Hayata tutunmayı öğretti. Özgüvenimiz fazlasıyla arttı. Olduğum ameliyat ile birlikte 86 kiloya kadar düştüm. Bu organizasyonu yapmak istemekteki amacımız, günümüzde doktorlara karşı şiddet olayları var. Biz de doktorlarımızı öne çıkartmak ve onurlandırmak adına bu organizasyonu yaptık. Aynı zamanda ameliyat olmuş ve olacak arkadaşlarımızı bir araya topladık. Birbirimizi bilgilendiriyoruz” dedi.