SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. ÖZEL | Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! Bayram Saral Mynet'e konuştu... "TFF Başkanı'nın yerinde olsaydım..."

ÖZEL | Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! Bayram Saral Mynet'e konuştu... "TFF Başkanı'nın yerinde olsaydım..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mynet Özel... TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olurken, seçimin üzerinden yalnızca 5 gün geçmesinin ardından Hacıosmanoğlu'nun listesinde bulunan isimlerden Bayram Saral yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıklamıştı. Saral'ı istifaya götüren nedenler arasında Hacıosmanoğlu'nun yakın akrabası Abdullah Ayaz'ı Genel Sekreter olarak görevlendirmesi olduğu iddia edilirken, Bayram Saral Mynet'e yaptığı açıklamayla bu konulara açıklık getirdi.

ÖZEL | Seçimden yalnızca 5 gün sonra istifa etmişti! Bayram Saral Mynet'e konuştu... "TFF Başkanı'nın yerinde olsaydım..."

Mehmet Büyükekşi’den görevi devralan İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki başkanlık görevine sancılı başladı. Yönetimde yer alan Avukat Bayram Saral, daha ilk günde yaşanan olaylardan rahatsızlık duydu ve istifasını sundu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

MYNET ÖZEL - BERKER İŞLEYEN

Seçimin üzerinden yalnızca 5 gün geçmesinin ardından istifa kararının nedenleri merak edilirken, yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yakın akrabası Abdullah Ayaz'ı Genel Sekreterlik görevine getirmesinin Bayram Saral'ın bu kararı vermesine neden olduğu iddia edilmişti.

Avukat Bayram Saral, yaşananları ve Abdullah Ayaz'ın Genel Sekreterlik görevine getirilmesine yönelik görüşlerini Mynet'e açıkladı.

"İSTİFA KARARINI ÖNCEDEN ALMIŞTIM"

Screenshot_2

"Abdullah Ayaz'ın Genel Sekreter yapılmasından önce ben istifa kararını almıştım ancak Türkiye Futbol Federasyonu gibi Türkiye'nin en önemli kurumların birinde yakın akrabası ve yeğeni, isterse çok çok iyi eğitimli olsun, isterse o görevin hakkını fazlasıyla versin hiç bir federasyon başkanı bulunduğu kurumda genel sekreterlik gibi çok önemli bir mevkiye yakın akrabasını oturtmaması gerekir. Bu benim şahsi fikrimdir."

"FEDERASYON BAŞKANININ YERİNDE OLSAYDIM..."

Screenshot_1

"Abdullah Ayaz'ın bu görevi layıkıyla yerine getireceğine eminim. Kendisini tanırım, deneyimli bir kardeşimizdir. Ama ben federasyon başkanının yerinde olsaydım, o göreve yakın bir akrabamı getirmezdim. Ben olsaydım Abdullah Ayaz'ın yerine o görevi kabul etmezdim. Ama istifa kararımın Ayaz'ın oraya atanması ile bir ilgisi yok."

"NEDENİ AÇIKLARSAM TFF'YE ZARAR VERİRİM"

ibrahimhaciosmanoglu2007-xbmt_cover

"5 gün içerisinde bu kararın nedeni merak ediliyor farkındayım ama esas nedeni açıklarsam bu federasyon ve kuruma zarar vermiş olurum. Onlar bizim arkadaşlarımız... Ben istifa kararını federasyon kapısının içerisinden girmeden verdim. Benim bu özel durumu açıklamam doğru olmaz o bizim iç meselemiz. Kamuoyuyla paylaştığım yazının satır aralarını okursanız ne anlama geldiğini öğrenirsiniz... Ama tekrar söylüyorum ben olsaydım Abdullah Ayaz'ı kesinlikle oraya getirmezdim, doğru bir karar değil."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Yeni TFF yönetiminden Montella'ya telefon!Yeni TFF yönetiminden Montella'ya telefon!
Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu istifa son dakika tff türkiye futbol federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu
En Çok Okunan Haberler
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok

Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Portekizli hocayı öve öve bitiremediler "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı"

Portekizli hocayı öve öve bitiremediler "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı"

G.Saray yeni TFF ile karşı karşıya! Çok şikayetçiler...

G.Saray yeni TFF ile karşı karşıya! Çok şikayetçiler...

Yeni TFF yönetiminden Montella'ya telefon!

Yeni TFF yönetiminden Montella'ya telefon!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.