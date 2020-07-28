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Özel yurtlarda kalan öğrencilere "resmi bildirim" uyarısı

SAKARYA HABERLERİ  | 28.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan: - "Bir öğrenci, yurdu herhangi mazereti dolayısıyla terk edecekse yurduna bilgi vermesi lazım. Yurtla olan akitlerini, sözleşmelerini iptal ettirmesi lazım. Ondan sonra hak talebi olabilir" - "Hiçbir bilgi vermediği halde yurdun herhangi bir odasını eşyalarıyla işgal eden bir öğrencinin sorumluluğu devam ediyor demektir. Onun için de yurt sahipleri ücretlerini talep edebilirler, yasal olarak da hakları vardır. Öğrenciler ve veliler, bu konuda mağdur olmamaları için yurtla diyalog içinde olup devam edip etmeyeceklerini bildirmek zorundadır"

ÖMER FARUK CEBECİ - Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan, özel yurtlarda kalan yükseköğrenim öğrencilerinin resmi bildirim yapmadan ayrılmaları halinde sorumluluklarının devam ettiğini söyledi.

Yıldızhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencilerin okullardan ve yurtlardan ayrıldıklarını belirterek, bu süreçte özel yurtlarda kalan öğrencilerin yurt ücretleri konusunda, Türkiye'nin her yerinden kendisine sorular geldiğini ifade etti.

Salgın sürecinin özel yurtlar açısından bir mağduriyet oluşturduğunu dile getiren Yıldızhan, bazı yurtların ücret almaya devam ettiğini, bazı öğrencilerin de salgın döneminde ödeme yapmadığını aktararak, ortada bir karışıklığın oluştuğunu belirtti.

Yıldızhan, yurt sahiplerinin, yönetmeliklere uygun olarak odalarını boşaltan, eşyalarını yurtta bırakmayan öğrencilerle, yönetmeliğin 20. maddesine uygun olarak sözleşmelerini sonlandırdığını bildirdi.

Yurt ve öğrenci arasındaki diyaloğun önemine işaret eden Yıldızhan, "Bir öğrenci, yurdu herhangi mazereti dolayısıyla terk edecekse yurduna bilgi vermesi lazım. Yurtla olan akitlerini, sözleşmelerini iptal ettirmesi lazım. Ondan sonra hak talebi olabilir. Hiçbir bilgi vermediği halde yurdun herhangi bir odasını eşyalarıyla işgal eden bir öğrencinin sorumluluğu devam ediyor demektir. Onun için de yurt sahipleri ücretlerini talep edebilirler, yasal olarak da hakları vardır. Öğrenciler ve veliler, bu konuda mağdur olmamaları için yurtla diyalog içinde olup devam edip etmeyeceklerini bildirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Yıldızhan, yasal bildirimi yaparak yurtlardan ayrılan öğrencilerin kalan borcun yüzde 30'unu ödeyerek ilişiklerini kesebileceklerini dile getirdi.

- "Ruhsatlı yurtlar tercih edilsin"

Yıldızhan, bu yıl ilk defa üniversiteye yerleşecek öğrencilere de başarılar diledi.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan özel yurtların, 5 Temmuz'dan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlandığını anımsatan Yıldızhan, velileri yurt, apart ve öğrenci evleri seçimi konusunda uyardı.

Velilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimi altındaki ruhsatlı yurt, apart ve öğrenci evlerini tercih etmelerini öneren Yıldızhan, "İleride çıkabilecek sorunlarda herhangi bir merci aracı olmamaktadır ancak bu yurtlarda kalırlarsa sorunlarda kurumlar öğrencilere sahip çıkacaktır. Bu nedenle yurt, apart öğrenci evi seçimlerinde dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Yıldızhan, yeni eğitim öğretim yılında barınma alanlarında her öğrenciye en az 6 metrekare alan düşecek şekilde düzenleme yapılacağını sözlerine ekledi.

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