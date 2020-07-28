Özel yurtlarda kalan öğrencilere "resmi bildirim" uyarısı

ÖMER FARUK CEBECİ - Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan, özel yurtlarda kalan yükseköğrenim öğrencilerinin resmi bildirim yapmadan ayrılmaları halinde sorumluluklarının devam ettiğini söyledi.

Yıldızhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencilerin okullardan ve yurtlardan ayrıldıklarını belirterek, bu süreçte özel yurtlarda kalan öğrencilerin yurt ücretleri konusunda, Türkiye'nin her yerinden kendisine sorular geldiğini ifade etti.

Salgın sürecinin özel yurtlar açısından bir mağduriyet oluşturduğunu dile getiren Yıldızhan, bazı yurtların ücret almaya devam ettiğini, bazı öğrencilerin de salgın döneminde ödeme yapmadığını aktararak, ortada bir karışıklığın oluştuğunu belirtti.

Yıldızhan, yurt sahiplerinin, yönetmeliklere uygun olarak odalarını boşaltan, eşyalarını yurtta bırakmayan öğrencilerle, yönetmeliğin 20. maddesine uygun olarak sözleşmelerini sonlandırdığını bildirdi.

Yurt ve öğrenci arasındaki diyaloğun önemine işaret eden Yıldızhan, "Bir öğrenci, yurdu herhangi mazereti dolayısıyla terk edecekse yurduna bilgi vermesi lazım. Yurtla olan akitlerini, sözleşmelerini iptal ettirmesi lazım. Ondan sonra hak talebi olabilir. Hiçbir bilgi vermediği halde yurdun herhangi bir odasını eşyalarıyla işgal eden bir öğrencinin sorumluluğu devam ediyor demektir. Onun için de yurt sahipleri ücretlerini talep edebilirler, yasal olarak da hakları vardır. Öğrenciler ve veliler, bu konuda mağdur olmamaları için yurtla diyalog içinde olup devam edip etmeyeceklerini bildirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.