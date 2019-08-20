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Özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal

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TEKNOLOJİ  | 20.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

TP-Link kurumlara yönelik ağ ürünleri de üretiyor. Kurumsal ürün grubunda öne çıkan çözümlerden biri de PoE (Power over Ethernet) ağ anahtarları (switch). Ethernet üzerinden enerji beslemesi yapan ve bu sayede elektrik hattı olmayan noktalara da kurulabilen TP-Link PoE switch ailesine yeni bir üye eklendi. TL-SL1218MP model adlı ürün, özellikle IP kamera uygulamaları için ideal bir çözüm.

Özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal

16 adet giriş yuvasına (port) sahip olan TL-SL1218MP, 250 metreye kadar veri ve enerji iletebiliyor. Bu özelliği ile güvenlik amaçlı kullanılan kameraların elektrik hattı olmayan, uzak noktalara da kurulabilmesini sağlıyor. Kameralar, bu switch sayesinde sorunsuzca görüntüleri anlık olarak aktarabiliyorlar; enerji beslemelerini de switch sağlamış oluyor. Her PoE yuvasında 30W’a kadar güç kaynağı desteği sunan TL-SL1218MP, 802.3af/PoE+ standardında. 16 giriş yuvası için toplamda 192W güç bütçesi sahip olan ürün, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir çözüm oluşturuyor. 

Özellikle güvenlik kamerası uygulamalarında son derece önemli bir unsur olan video kalitesi konusunda da iddialı olan TP-Link’in yeni switch’i, IP kamera bağlı girişlere yüksek öncelik sunuyor. Böylece bu kameralardan daha yüksek kalitede video görüntüsü iletilebiliyor. 

TL-SL1218MP’nin kurulumu ve kullanımı da çok kolay. Güce bağlanan switch hemen aktif hale geliyor ve giriş yuvalarına ağa dahil edilmek istenen cihazları bağlamak yeterli oluyor. Bu sayede Bilgi İşlem Departmanı olmayan küçük ve orta ölçekli kurumlar da bu cihazları kolaylıkla kullanabiliyor; yönetim sorunu olmuyor. 

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Anahtar Kelimeler:
TP-Link swtich

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