YEMEK

Özellikle sabah aç karna tükettiğinizde faydası büyük

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, bahar yorgunluğu çekmemek için sabahları aç karna bir kaşık zeytinyağı tüketilmesini tavsiye etti.

Özellikle sabah aç karna tükettiğinizde faydası büyük

Özellikle mevsim geçişlerinde sık sık yaşanan bahar yorgunluğunu bir kaşık zeytinyağı ile aşabilirsiniz. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Zeytinyağı sabahları aç karna tüketildiğinde vücudumuza gerekli olan esansiyel yağ asitlerini vermekte. Bu da vücudumuzun ihtiyacı olan yağ asitleri. Şöyle anlatmak gerekiyor. Vücudumuzun alması gereken enerjinin biz üçte birini yağlardan almak zorundayız. Bu da zeytinyağı üzerinden alındığında çok daha büyük kaktı sağlıyor. Böylelikle sabah yorgunluğunu, sabahları kalkıldığında stresli veya yorgun kalkılmasını engelliyor” dedi.

iStock-483140382 (1)

Daha zinde ve sağlıklı bir güne başlamak için vatandaşları sabah aç karna zeytinyağı tüketmesi gerektiğini ifade eden Kıvrak “Tüketicilerimiz ne yapacaklar? Sabahları aç karna bir çorba kaşığı hakiki sızma zeytinyağını tüketecekler. Ondan sonra normal kahvaltılarını yapacaklar” dedi.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Bir de böyle deneyin: Nohutla yoğurt mayalamaBir de böyle deneyin: Nohutla yoğurt mayalama
İftar sofrasında kesinlikle olmalı! Yoksa...İftar sofrasında kesinlikle olmalı! Yoksa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı faydaları zeytinyağı neye iyi gelir bahar yorgunluğu

En Çok Okunan Haberler

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Osmanlı'dan miras lezzet Kilis tava iftarın en çok tüketileni oldu

Osmanlı'dan miras lezzet Kilis tava iftarın en çok tüketileni oldu

Bilmeden yedik! İçinden öyle bir madde çıktı ki...

Bilmeden yedik! İçinden öyle bir madde çıktı ki...

Yok satıyor! Sahurda da iftarda da kapış kapış...

Yok satıyor! Sahurda da iftarda da kapış kapış...

Yemek için şehir dışından geliyorlar! Sırrı ise herkesi şaşırtıyor

Yemek için şehir dışından geliyorlar! Sırrı ise herkesi şaşırtıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan'da kilo vermenize yardımcı olacak öneriler

Ramazan'da kilo verdirecek 10 etkili yöntem

Bir de böyle deneyin: Nohutla yoğurt mayalama

Bir de böyle deneyin: Nohutla yoğurt mayalama

Kan şekerinizi tarçınlı çayla dengeleyin

İftar sofrasında kesinlikle olmalı! Yoksa...

Ramazan'da satışlar arttı siparişlere yetişemiyorlar

Bitli helva Ramazan'ın gözdesi oldu! Siparişlere yetişemiyorlar

Tahin helvası Çukurova'da ramazan sofralarını süslüyor

Yok satıyor! Sahurda da iftarda da kapış kapış...

Boşnak böreğini Türk kültürüyle yeniden tatlandırdı

Yemek için şehir dışından geliyorlar! Sırrı ise herkesi şaşırtıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.