Özellikle sabah aç karna tükettiğinizde faydası büyük

Özellikle mevsim geçişlerinde sık sık yaşanan bahar yorgunluğunu bir kaşık zeytinyağı ile aşabilirsiniz. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Zeytinyağı sabahları aç karna tüketildiğinde vücudumuza gerekli olan esansiyel yağ asitlerini vermekte. Bu da vücudumuzun ihtiyacı olan yağ asitleri. Şöyle anlatmak gerekiyor. Vücudumuzun alması gereken enerjinin biz üçte birini yağlardan almak zorundayız. Bu da zeytinyağı üzerinden alındığında çok daha büyük kaktı sağlıyor. Böylelikle sabah yorgunluğunu, sabahları kalkıldığında stresli veya yorgun kalkılmasını engelliyor” dedi.

Daha zinde ve sağlıklı bir güne başlamak için vatandaşları sabah aç karna zeytinyağı tüketmesi gerektiğini ifade eden Kıvrak “Tüketicilerimiz ne yapacaklar? Sabahları aç karna bir çorba kaşığı hakiki sızma zeytinyağını tüketecekler. Ondan sonra normal kahvaltılarını yapacaklar” dedi.

