Özenle yapıp fırına attığınız hamur işlerinin tepsi ya da kalıba yapışmasını önleyecek ipuçları

Misafir bekliyorsunuz ve çayın yanına mis gibi kokan leziz bir kek ya da çıtırlığı tam kıvamında, kat kat bir börek yaptınız. Ancak fırından çıkardığınız güzelim böreğiniz tepsiden ayrılmamak için inat ediyor. Hepimizin karşılaşabileceği ve epey can sıkıcı olan bu durumun önüne geçmek aslında çok kolay. Gelin, hamur işlerinin tepsiye yapışmasını önlemek için uygulayabileceğimiz küçük tüyolara birlikte bakalım.
Silikondan üretilenler dışındaki tüm fırın kabı ve tepsilerin kullanımdan önce yağlanması gerekiyor.
Tepsinizi güzelce yağladınız ama kek veya böreğiniz yine de tepsiden ayrılmıyor. Tepsinizi yanlış yağlıyor olabilirsiniz.
Sprey yağlar, tepsi yağlamada en büyük yardımcınız. Tavanın her yerine püskürtmeye özen gösterin.
Katı yağ ile yağlayacaksanız tepsiye bir parça yağ koyun ve kağıt havlu ile tepsinin her köşesine eşit derecede yağı yayın.
Tek başına fırın tepsisini yağlamak yetmeyebiliyor.
Tepsinin her köşesini güzelce yağladıktan sonra elinize biraz un alın ve fırının her köşesine azar azar serpiştirin.
Unun her köşeye iyice yayılması için tepsiyi elinizle sağa sola sallayın.
Eğer kek veya böreğinizin fırın tepsisine yapışması sorununu sıkça yaşıyor ve tepsiyi yağlayarak bu durumdan kurtulamıyorsanız mutlaka yağlı fırın kağıdı kullanın.
En sık yapılan hatalardan biri de fırından çıkan kek veya böreği aceleyle tepsiden ayırmaya çalışmak.
Hamur işlerinin sıcakken tepsiden çıkması zor. Bunun için önce soğumasını bekleyin.
Soğumadan çıkarmaya çalıştığınız kek veya börekler yalnızca tepsiye yapışmakla kalmaz, hamur işinin parçalanmasına da sebep olabilirsiniz.
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