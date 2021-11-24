YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Özenle yapıp fırına attığınız hamur işlerinin tepsi ya da kalıba yapışmasını önleyecek ipuçları

Özenle yapıp fırına attığınız hamur işlerinin tepsi ya da kalıba yapışmasını önleyecek ipuçları

24.11.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırından mis gibi kokular yükseliyor. Harika kabaran bir kek veya çıtır bir börek yaptınız, ancak tepsiden çıkaramıyor musunuz? Aman dikkat! Kek kalıbınızı veya fırın kabınızı yağlamayı unutuyor ya da yanlış yağlıyor olabilirsiniz. Bu küçük ipuçlarıyla siz de artık kek veya böreğinizin tepsiye yapışmasını önleyebileceksiniz.

Özenle yapıp fırına attığınız hamur işlerinin tepsi ya da kalıba yapışmasını önleyecek ipuçları

Misafir bekliyorsunuz ve çayın yanına mis gibi kokan leziz bir kek ya da çıtırlığı tam kıvamında, kat kat bir börek yaptınız. Ancak fırından çıkardığınız güzelim böreğiniz tepsiden ayrılmamak için inat ediyor. Hepimizin karşılaşabileceği ve epey can sıkıcı olan bu durumun önüne geçmek aslında çok kolay. Gelin, hamur işlerinin tepsiye yapışmasını önlemek için uygulayabileceğimiz küçük tüyolara birlikte bakalım.

TEPSİNİZİ YANLIŞ YAĞLIYOR OLABİLİRSİNİZ

  • Silikondan üretilenler dışındaki tüm fırın kabı ve tepsilerin kullanımdan önce yağlanması gerekiyor.

  • Tepsinizi güzelce yağladınız ama kek veya böreğiniz yine de tepsiden ayrılmıyor. Tepsinizi yanlış yağlıyor olabilirsiniz.

  • Sprey yağlar, tepsi yağlamada en büyük yardımcınız. Tavanın her yerine püskürtmeye özen gösterin.

  • Katı yağ ile yağlayacaksanız tepsiye bir parça yağ koyun ve kağıt havlu ile tepsinin her köşesine eşit derecede yağı yayın.

  • Önemli olan yağı bol kullanmak değil, tepsinin her köşesine eşit derecede yaymak. Böylece yağsız kalan köşeler kek veya böreğinizi tutmayacak.

YAĞLADIKTAN SONRA MUTLAKA UNLAYIN

  • Tek başına fırın tepsisini yağlamak yetmeyebiliyor.

  • Tepsinin her köşesini güzelce yağladıktan sonra elinize biraz un alın ve fırının her köşesine azar azar serpiştirin.

  • Unun her köşeye iyice yayılması için tepsiyi elinizle sağa sola sallayın.

  • Fazla unu silkeleyerek dökmeyi unutmayın.

YAĞLI KAĞIT KULLANIN

  • Eğer kek veya böreğinizin fırın tepsisine yapışması sorununu sıkça yaşıyor ve tepsiyi yağlayarak bu durumdan kurtulamıyorsanız mutlaka yağlı fırın kağıdı kullanın.

  • Her yerde bulabileceğiniz bu pratik ürünler, hamur işi ve fırın tepsisi arasında ayırıcı bir katman görevi görerek yapışmayı önler.

SICAKKEN AYIRMAYA ÇALIŞMAYIN

  • En sık yapılan hatalardan biri de fırından çıkan kek veya böreği aceleyle tepsiden ayırmaya çalışmak.

  • Hamur işlerinin sıcakken tepsiden çıkması zor. Bunun için önce soğumasını bekleyin.

  • Soğumadan çıkarmaya çalıştığınız kek veya börekler yalnızca tepsiye yapışmakla kalmaz, hamur işinin parçalanmasına da sebep olabilirsiniz.

  • Fırından çıkan kalıbı bir kenarda soğumaya bırakabilir ya da nemli bir beze oturtabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Eda Ece: Gerçek hayat! Eda Ece: Gerçek hayat!
Evde pizza hazırlayabilmek için bilmeniz gerekenlerEvde pizza hazırlayabilmek için bilmeniz gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göğüslerini zincirle bağladı! Bakan bir daha baktı!

Göğüslerini zincirle bağladı! Bakan bir daha baktı!

Reytinglere yenildi! Ünlü oyuncular böyle veda etti

Reytinglere yenildi! Ünlü oyuncular böyle veda etti

İddialı pozlarından sonra açıklamasıyla olay oldu

İddialı pozlarından sonra açıklamasıyla olay oldu

Yağlamanıza rağmen yapışıyorsa bu tüyo kurtarıcınız olacak

Yağlamanıza rağmen yapışıyorsa bu tüyo kurtarıcınız olacak

Bu lezzeti nasıl çöpe atıyormuşuz? Sadece sapıyla yapılıyor

Bu lezzeti nasıl çöpe atıyormuşuz? Sadece sapıyla yapılıyor

Evde pizza hazırlayabilmek için bilmeniz gerekenler

Evde pizza hazırlayabilmek için bilmeniz gerekenler

İlginizi Çekebilir

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.