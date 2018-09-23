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ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında büyük bir şok yaşadı! Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Akhisarspor - Galatasaray maçında gülen taraf, 3-0'lık skorla Akhisarspor oldu. Galatasaray, Garry Rodrigues ile ilk yarıda penaltı atışından yararlanamazken, Şampiyonlar Ligi dönüşü ağır bir yenilgi aldı. Akhisarspor ise Spor Toto Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti. Akhisarspor - Galatasaray maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti haberimizde...

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında dağıldı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'la karşılaşan Galatasaray, büyük bir şok yaşadı ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İşte Akhisarspor - Galatasaray maçının tüm detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Akhisarspor 3-0 kazandı.

Akhisarspor'u öne geçiren golü 51. dakikada Elvis Manu attı. Güray Vural, 80. dakikadaki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 84. dakikada Mustafa Yumlu maçın skorunu belirledi.

Bu mağlubiyetle birlikte ligdeki 2. yenilgisini alan Galatasaray, 12 puanda kaldı ve zirveyi Başakşehir'e bıraktı. Akhisarspor ise ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Akhisarspor ise gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

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AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Kadir, Caner, Serginho, Eray, Güray, Sissoko, Manu, Regattin

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Emre Akbaba, ceza alanına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
6. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Regattin rövaşata vuruşu yaparken, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile müdahale ettiği top kendi ağlarına gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.
22. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanatta topla buluşan Manu'nun ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
25. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında, Nagatomu'nun yaptığı ortaya Rodrigues dokundu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
32. dakikada Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
41. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho'nun müdahalesiyle Serdar Aziz'in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktarını gösterdi.b
43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı

51. dakikada Akhisarspor, Manu ile öne geçti. Sissoko'nun aktardığı topu Regattin bekletmeden Manu'ya verdi. Manu'nun ceza alanına girer girmez attığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
65. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Emre Akbaba ortaladığı topa Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Fatih Öztürk'te kaldı.
78. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Muslera'nın ceza sahasında topu kontrol etmek istediği sırada Manu'ya müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.
80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray Vural, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
84. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle farkı üçe çıkardı. Güray Vural'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Muslera'dan seken topu iyi takip eden Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Regattin (Dk.65 Aykut Çeviker), Sissoko, Eray Ataseven (Dk. 82 Onur Ayık), Güray Vural, Serginho (Dk. 86 Dany), Manu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Sinan Gümüş (Dk. 57 Eren Derdiyok), Ndiaye, Fernando (Dk 66 Muğdat Çelik), Rodrigues (Dk 83 Feghouli), Emre Akbaba, Onyekuru
Sarı kartlar: Dk. 31 Ndiaye, Dk. 60 Muslera, Dk. 83 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 42 Serginho, Dk 43 Güray Vural, Dk. 52 Regattin, Dk. 59 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
Goller: Dk. 51 Manu, Dk. 80 Güray Vural (penaltıdan), Dk. 84 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Ryan Donk, Eren Derdiyok ve cezalı Younes Belhanda'nın yerine, Mariano Filho, Ozan Kabak, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki 5 maçının da ilk 11'inde yer alan Eren Derdiyok, bu kez yedek soyundu. Sinan Gümüş, Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo diğer 5 maçta olduğu gibi ilk 11'de kendilerine şans buldu.

Eren Derdiyok'un yerine forvette Henry Onyekuru görev yaptı.

Fatih Terim, genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı ligde geçen haftaki Kasımpaşa maçında olduğu gibi ilk 11'de sahaya sürdü.

Akhisarspor'da 2 değişiklik

Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayırılmasının ardından geçici olarak takımın başına Cem Kavçak'ın getirildiği Akhisarspor'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

Cezalı Yevgen Seleznov ile Josue'nin yerine, Elvis Manu ve Eray Ataseven sahaya çıktı.

Galatasaray taraftarları, kendi ayrılan bölümü doldurdu. Akhisarspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti.

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Anlaşılan Bu senede TFF ve Hakemler Galatasarayın Şampiyon olması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar...!!!
hocam birine tutmayi geri kalanına atmayı ogret....
rezil etti terim takımı kafa yok ya la akhisar büyüklere başkaoynuyor bu rotasyon ne içine cocumu kaçmış ne yapmış bunun ya rezil etti takımı aynısını trabzonda yaptı şimdi akhisarda ayıp be rezalet
adamların başında hocası bile yok rezil terim reziller ya
senin gibi takım olmaz olsun bu nedir abi ya galibiyet alamamış takımdan 3 yemek nedir bu nasıl bir dengesizlik bir hafta 6 atıyor ertesi 4 yiyor sonra 4 atıyor ertesi 3 yiyor hemde kimden ayıptır ya
akhisar her zamanki gibi çakıyor :)
sezon sonu yine şampiyon oluruz mesele yok yiğen...
Mustera nin penaltı pozisyonunda neden ikinci sarı çıkmadı. geçen hafta medele gösterilen dahamı kötüydü .
rezil rezil rezil ettiniz bizi diywcek hiçbirşey yok!!!
Sinyor terim senin yüzünden yenildik her maç farklı 11 le çıkılırmı bıktık senden
ne değişik bi takım olduk ya
iyi bastılar cincon a :)
Şımarmayacaksın adama böyle çakarlar. tebrikler akhisar. ismin gibi ak galibiyet. not: ultra cimbomlu.
bu takım nereye gidiyor 2 deplasman 7 gol nasıl olacak
akhisar lokomotif gibi köy takımı degil tabi...utanmazlar fikstürü ayarldılar bide.beter olunnnn
yalakasaraya vuranlar Hac farizasını yerine getirmiş kadar sevaba girer
Aşkhisar’ım yağladı 3 tane :)
Akhısar her seferınde içinden gecıyor valla helal olsun diyecek pek bısey kalmamıs
Tebrikler Aşkhisar’ım. Kral A Ş K H İ S A R 45.5 !!!
takımda forvet yok hoca ne yapsın??????
SAYIN TERİM ROTASYON YAPINCA AKHİSAR ACIMADI EMRE ONYEKURU RODRİGEZ HİÇ OYNAMAYINCA HOCA DA GÖZLERİ KAPALI SEYREDİNCE AK HİSAR DURMADI 3 TANE ÇAKI VERDİ.
gözümüz yok ALLAH daha beter etsin 6s'yi . yanlız şuan fatih terim soyunma odasında futbolcuları . . . . :) burdan sonrası + 18 e girer anlatmayayım :)
neymiş samp.ligi dönüşü böyle tepe takla olunurmus..babaniz kartal
alçaklara kar yağıyor üşümedin mi.sen bu işin sonunu düşünmedin mi...rumeli hisarı dağıttı....
avrupa fatihi 3 yemiş
nerde kalmıştınız?
forvet yok... penaltıcı yok... laf salatası var
cin con cin conn. hahaha helalll akhisarrrr
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