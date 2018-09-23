ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında dağıldı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'la karşılaşan Galatasaray, büyük bir şok yaşadı ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İşte Akhisarspor - Galatasaray maçının tüm detayları... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Akhisarspor 3-0 kazandı. Akhisarspor'u öne geçiren golü 51. dakikada Elvis Manu attı. Güray Vural, 80. dakikadaki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 84. dakikada Mustafa Yumlu maçın skorunu belirledi. Bu mağlubiyetle birlikte ligdeki 2. yenilgisini alan Galatasaray, 12 puanda kaldı ve zirveyi Başakşehir'e bıraktı. Akhisarspor ise ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. Galatasaray, gelecek hafta sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Akhisarspor ise gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Kadir, Caner, Serginho, Eray, Güray, Sissoko, Manu, Regattin

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Emre Akbaba, ceza alanına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Regattin rövaşata vuruşu yaparken, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile müdahale ettiği top kendi ağlarına gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.

22. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanatta topla buluşan Manu'nun ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında, Nagatomu'nun yaptığı ortaya Rodrigues dokundu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho'nun müdahalesiyle Serdar Aziz'in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktarını gösterdi.b

43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarı 51. dakikada Akhisarspor, Manu ile öne geçti. Sissoko'nun aktardığı topu Regattin bekletmeden Manu'ya verdi. Manu'nun ceza alanına girer girmez attığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

65. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Emre Akbaba ortaladığı topa Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Fatih Öztürk'te kaldı.

78. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Muslera'nın ceza sahasında topu kontrol etmek istediği sırada Manu'ya müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.

80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray Vural, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

84. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle farkı üçe çıkardı. Güray Vural'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Muslera'dan seken topu iyi takip eden Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Regattin (Dk.65 Aykut Çeviker), Sissoko, Eray Ataseven (Dk. 82 Onur Ayık), Güray Vural, Serginho (Dk. 86 Dany), Manu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Sinan Gümüş (Dk. 57 Eren Derdiyok), Ndiaye, Fernando (Dk 66 Muğdat Çelik), Rodrigues (Dk 83 Feghouli), Emre Akbaba, Onyekuru

Sarı kartlar: Dk. 31 Ndiaye, Dk. 60 Muslera, Dk. 83 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 42 Serginho, Dk 43 Güray Vural, Dk. 52 Regattin, Dk. 59 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

Goller: Dk. 51 Manu, Dk. 80 Güray Vural (penaltıdan), Dk. 84 Mustafa Yumlu (Akhisarspor) MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Akhisarspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.