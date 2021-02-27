ÖZET | Antalyaspor 0-0 Başakşehir

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da kaleye isabetli şut gönderemedi.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 34 puana yükselirken, yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı. Üst üste 5. maçından beraberlikle ayrılan Antalyaspor, 11 maçlık bu süreçte 3 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Başakşehir ise 25 puana çıkarken, 4 maç sonra 1 puan aldı. Aykut Kocaman, Başakşehir'de ilk puanını kazandı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Başakşehir sahasında Konyaspor'u ağırlayacak

MAÇ ÖZETİ

16' Sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz berabere tamamlandı.