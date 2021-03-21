ÖZET | Antalyaspor - BB Erzurumspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53'te Fredy, 65'da Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada ise Bünyamin Balcı kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 39. dakikada Aatıf Chahechouhe'den geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor, 39 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan ve düşme hattında yer alan BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra ilk kez kazandı. Arka arkaya son 3 deplasman maçını kaybeden Erzurumspor'un ligde galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı. Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor'u ağırlayacak.

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR

Stat: Antalya

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

FT Antalyaspor: Ferhat xx, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xxx, Kudriashov xx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin x, Hakan Özmert xx (Doğukan Sinik dk. 88 ?), Fredy xxx, Amilton xx (Serdar Gürler dk. 79 x), Gökdeniz Bayrakdar xxx (Sidney Sam dk.72 x), Podolski xxx (Orgill dk. 88 ?)

Yedekler: Doğukan Özkan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Drole, Omar İmeri, Ali Eren İyican

Teknik direktör: Ersun Yanal