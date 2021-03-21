ÖZET | Antalyaspor - BB Erzurumspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53'te Fredy, 65'da Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada ise Bünyamin Balcı kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 39. dakikada Aatıf Chahechouhe'den geldi.
Bu sonuçla Antalyaspor, 39 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan ve düşme hattında yer alan BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.
Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra ilk kez kazandı. Arka arkaya son 3 deplasman maçını kaybeden Erzurumspor'un ligde galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı. Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Antalya
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx
FT Antalyaspor: Ferhat xx, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xxx, Kudriashov xx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin x, Hakan Özmert xx (Doğukan Sinik dk. 88 ?), Fredy xxx, Amilton xx (Serdar Gürler dk. 79 x), Gökdeniz Bayrakdar xxx (Sidney Sam dk.72 x), Podolski xxx (Orgill dk. 88 ?)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Drole, Omar İmeri, Ali Eren İyican
Teknik direktör: Ersun Yanal
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski x, Zakarya Bergdich x, Leo Schwechlen x, Bogdan Butko x, Manuel Da Costa xx, Johanna Omolo xx (Obertan dk. 71 x), Petrus Boumal x (Osman Çelik dk. 71 x), Aatıf Chahechouhe xx, Cenk Ahmet Alkılıç x (Novikovas dk. 25 x), Emrah Başsan x (Rashani dk. 71 x), Mostapha El Kabir x (Oltan Karakullukçu dk. 31 x)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hasan Hatipoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Kamgang, Mehmet Murat Uçar,
Teknik direktör: Mesut Bakkal
Gol: Aatıf Chahechouhe (dk. 39) (BB Erzurumspor), Fredy (dk. 53), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 65), Bünyamin Balcı (dk. 70) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Butko, Bergdich (BB Erzurumspor) Hakan Özmert, Osman, Veysel Sarı (FT Antalyaspor)
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