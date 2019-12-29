ÖZET | Arsenal - Chelsea: 1-2 maç sonucu

Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği dev maçta gülen taraf Chelsea oldu! 13. dakikada Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang'la 1-0 öne geçerken Chelsea galibiyete son 10 dakikada uzandı. Konuk ekip 83'te Jorginho ile eşitliği yakalarken Tammy Abraham 87. dakikada 2-1'lik galibiyeti getirdi. Arsenal Chelsea maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ARSENAL - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

Londra derbisini deplasman ekibi Chelsea, 1-0 gerideyken 4 dakikada bulduğu 2 golle 2-1 kazandı.

Maviler'e galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Jorginho ve 87. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Arsenal'in tek golü ise 13. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.

Derbiyi kazanan Chelsea, 35 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.

Arsenal ise 20 hafta sonunda 24 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı. Arteta ise 2. maçında da 3 puanla tanışamadı.

Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea deplasmanda Brighton'a konuk olacakken, Arsenal ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.

