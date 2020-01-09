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  4. ÖZET | Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard maç sonucu

ÖZET | Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard maç sonucu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 22:27 | Son Güncelleme

Başakşehir, ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 mağlup oldu. Başakşehir - Fortuna Sittard maç özeti ve maç detayları haberimizde...

ÖZET | Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard maç sonucu

Medipol Başakşehir, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenildi. Başakşehir - Fortuna Sittard maç özeti ve maç detayları haberimizde...

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi ile karşılaştı.

Turuncu-lacivertli takım bu mücadelede sahaya, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Vieira, Aziz Eraltay, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Robinho ve Gulbrandsen ilk 11'iyle çıktı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ninaj, 46. dakikada Ciss ve 51. dakikada Diemers attı.

Karşılaşmanın bir bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş da izledi.

Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacak.

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