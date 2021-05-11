ÖZET | Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybederek, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Beşiktaş şampiyonluğu son haftaya bıraktı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 39. dakikada Bertolacci ve 81. dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 54. dakikada Rachid Ghezzal'dan geldi.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel avarajde 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- BEŞİKTAŞ: 81

2- GALATASARAY: 81

3- FENERBAHÇE: 79

BEŞİKTAŞ SAVUNMAYI AÇAMADI

Beşiktaş maça baskıyla başladı. Deplasman ekibi Fatih Karagümrük'ü sahasından çıkarmak istemeyen Beşiktaş, savunma oyuncularının top çıkarmaması için mücadele etti. Fatih Karagümrük kendi alanında kalabalık kalırken, pas hasta yapmamaya çalıştı. İlk yarıda Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen, savunmada boşluk bulmakta sıkıntı yaşadı. Beşiktaş'ta Kevin N'Kodou, Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal gibi isimler uzaktan şutlarla rakip kalede gol aradı.