ÖZET | Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybederek, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Beşiktaş şampiyonluğu son haftaya bıraktı.
Fatih Karagümrük'ün gollerini 39. dakikada Bertolacci ve 81. dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 54. dakikada Rachid Ghezzal'dan geldi.
Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.
Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel avarajde 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.
1- BEŞİKTAŞ: 81
2- GALATASARAY: 81
3- FENERBAHÇE: 79
Beşiktaş maça baskıyla başladı. Deplasman ekibi Fatih Karagümrük'ü sahasından çıkarmak istemeyen Beşiktaş, savunma oyuncularının top çıkarmaması için mücadele etti. Fatih Karagümrük kendi alanında kalabalık kalırken, pas hasta yapmamaya çalıştı. İlk yarıda Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen, savunmada boşluk bulmakta sıkıntı yaşadı. Beşiktaş'ta Kevin N'Kodou, Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal gibi isimler uzaktan şutlarla rakip kalede gol aradı.
Beşiktaş zaman zaman derinlemesine toplarla Fatih Karagümrük savunmasını arkasına sarmak isterken, siyah-beyazlılar adına talihsiz bir an yaşandı. Adem Ljajic, gol pozisyona girmek isterken dengesini kaybetti ve ceza sahasına içinde kolunun üstüne ters şekilde düştü. Acı içinde yerde kalan Adem Ljajic oyuna devam edemedi ve yerini Bernard Mensah'a bıraktı.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük kalesinde golü düşünürken, savunmada bir anda boşluk bırakıldı. Konuk ekip Fatih Karagümrük, hızlı gelişen atağında ceza sahası içindeki Bertolacci'yi topla buluştur. Kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Bertolacci, topu ağlara göndererek Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada ilk yarıyı geride kapatan Beşiktaş ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e baskı yaparken, rakip takımı pas hatalarına zorladı. Beşiktaş tüm hatlarıyla maçta golü düşünürken, Fatih Karagümrük'ü ceza sahasına hapsetti. Beşiktaş baskı sonrasında golü 54. dakikada buldu. Cyle Larin sol kanattan ceza sahasına girdi ve pasını arka direğe çıkardı. Rachid Ghezzal topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.
Beşiktaş, konuk ekip Fatih Karagümrük karşısında golü ararken, kalesinde sürpriz bir gol gördü. Fatih Karagümrük 81. dakikada Borini'nin golüyle Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti. Siyah-beyazlı takım büyük bir şok yaşadı. Beşiktaş bu golün ardından büyük moral bozukluğu yaşadı ve beraberliği bulamadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş şampiyonluk hesaplarını son haftaya bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
2' Beşiktaş etkili başladı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Ljajic'in şutu kaleci Viviano'da kaldı.
5' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.
6' Rachid Ghezzal, sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan ceza sahasına ortasını yaptı, araya yine Karagümrük savunması girdi.
6' Ghezzal'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top N'Kouodu'nun önünde kaldı. N'Koudou'nun şutunda Viviano topu iki hamlede kontrol etti.
9' N'Koudou'nun pasıyla Ljajic ceza sahasının solunda topla buluştu. Sırp futbolcu, şut açısını bulmak isterken araya giren savunma tehlikeyi önledi.
13' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamadı.
22' Beşiktaş, tehlikeli geldi. Ghezzal'ın pasında topla buluşan N'Koudou, sol çaprazdan şutunu attı. Viviano'yu geçen top, az farkla auta çıktı.
35' N'Koudou'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Adem Ljajic, ceza sahası içinde rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Omzunun üstüne düşen Sırp orta saha, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. Ljajic'in yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.
GOL | 38' Fatih Karagümrük, deplasmanda öne geçti. Balkovec'in sol kanattan çevirdiği topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Bertolacci, ağları sarstı. 0-1
40' Hızlı gelişen Karagümrük atağında Borini'nin arka direğe çıkarttığı topa Ndao dokundu. Welinton topun kaleye gitmesine izin vermedi.
45+2' Sağ kanattan Rosier'in ortasında Larin yakın mesafeden kafayı vurdu. Viviano iki hamlede golü önledi.
İlk 45 dakika Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı başladı.
47' Sağ kanattan Rosier'in ortasına hareketlenen Ghezzal topu kontrol edemedi.
53' N'Sakala'dan kurtulan Ndao, harika bir ara pası yaptı. Borini'nin ceza sahası içerisinden attığı şut Ersin'in müdahalesiyle kornere çıktı. Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
GOL | 54' Beşiktaş eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına sokulan Larin, yerden içeri çevirdi. Koşu yapan Ghezzal, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-1
60' Sol kanattan etkili gelen N'Koudou, ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan şutunu attı, top direkten auta çıktı.
61' Beşiktaş, Zukanovic'in Ghezzal'a yaptığı faul sonrası ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazandı. Karagümrük'te Borini, pozisyonun ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Topun başına geçen Ghezzal'ın şutu barajdan döndü.
64' Beşiktaş'ta Welinton, Borini'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
65' Karagümrük'te Jimmy Durmaz'ın yerine Castro oyunda.
67' Sol kanttan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.
KIRMIZI KART | 77' Karagümrük'te Zukanovic Mensah'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
78' Karagümrük'te Sobiech'in yerine Aksel oyunda.
79' Rosier'in sağ kanattan ortasında Mensah ön direkte kafayı vurdu ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.
GOL | 80' Hızlı gelişen Karagümrük atağında Ndao'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Borini, sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.
90 dakika Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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