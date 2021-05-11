ÖZET | Fenerbahçe -Sivasspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 41. haftası Kadıköy'de kritik bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile ligin flaş ekibi Sivasspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 2-1 kazanarak Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çelme taktı. Mücadeleki golleri Sivasspor adına, 45'te Olarenwaju Kayode ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Ev sahibi takımda 90+3' Papiss Cisse maçın skorunu tayin eden sayıyı attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 62 yaparak 5. sıraya çıktı. Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle Fenerbahçe ligde 79 puanla 3. sıraya geriledi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenilmesiyle şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Süper Lig'in son haftasında sarı- lacivertli takım deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yiğido ise, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- BEŞİKTAŞ: 81

2- GALATASARAY: 81

3- FENERBAHÇE: 79

FENERBAHÇE - SİVASSPOR

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Harun x, Gökhan x, Szalai x (Luiz Gustavo dk. 46 x), Tisserand xx, Caner Erkin xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 79 ?), Sosa xx, Ozan x (Papiss Cisse dk. 51 xx), İrfan Can ? (Mert Hakan Yandaş dk. 9 x), Mesut x, Pelkas x (Bright Osayi Samuel dk. 51 x), Valencia x

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Samatta, Mame Thiam, Filip Novak

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu