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ÖZET | Fenerbahçe -Sivasspor maç sonucu: 1-2

11.05.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk takım 2-1'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından sarı lacivertli takım şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

ÖZET | Fenerbahçe -Sivasspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 41. haftası Kadıköy'de kritik bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile ligin flaş ekibi Sivasspor kozlarını paylaştı.

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Mücadeleyi Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 2-1 kazanarak Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çelme taktı. Mücadeleki golleri Sivasspor adına, 45'te Olarenwaju Kayode ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Ev sahibi takımda 90+3' Papiss Cisse maçın skorunu tayin eden sayıyı attı.

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Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 62 yaparak 5. sıraya çıktı. Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle Fenerbahçe ligde 79 puanla 3. sıraya geriledi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenilmesiyle şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Süper Lig'in son haftasında sarı- lacivertli takım deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yiğido ise, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- BEŞİKTAŞ: 81
2- GALATASARAY: 81
3- FENERBAHÇE: 79

ÖZET | Beşiktaş 1-2 Fatih KaragümrükÖZET | Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük

FENERBAHÇE - SİVASSPOR

Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Harun x, Gökhan x, Szalai x (Luiz Gustavo dk. 46 x), Tisserand xx, Caner Erkin xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 79 ?), Sosa xx, Ozan x (Papiss Cisse dk. 51 xx), İrfan Can ? (Mert Hakan Yandaş dk. 9 x), Mesut x, Pelkas x (Bright Osayi Samuel dk. 51 x), Valencia x
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Samatta, Mame Thiam, Filip Novak
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx (Claudemir dk. 46 x), Robin Yalçın xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx, Ninga xx (Felix dk. 90+1 ?), Gradel xx (Ziya Erdal dk. 90+3 ?), Kayode xx (Kone dk. 86 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kerem Atakan Kesgin, Rybalka, Tyler Boyd
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Kayode (dk. 45+1), Hakan Arslan (dk. 48) (DG Sivasspor), Cisse (dk. 90+3) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ninga, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (DG Sivasspor), Gökhan (Fenerbahçe)

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ÖZET | Denizlispor 1-4 GalatasarayÖZET | Denizlispor 1-4 Galatasaray


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 36 yorum
Bagırın ulan GALATASARAY ŞAMPİYON diye puhaaa
5-6 Maçta bıraktığınız Şampiyonluğu 2 Maçta Geri Alma Şansını Bile Çok gördünüz. Ufacık bir umudumuza bile göz diktiniz. Yazıklar Olsun size...
Bu Özil denen adam sayesinde takım 10 kişi oynuyor.

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