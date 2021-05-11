ÖZET | Denizlispor 1-4 Galatasaray

Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Halil Dervişoğlu, Ryan Babel ve Mohamed'in golleri ile Denizli temsilcisini 4-1 mağlup etti. Denizlispor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Halil, 35. dakikada penaltıdan Babel ile ilki penaltıdan olmak üzere 86. ve 89. dakikalarda Muhammed'den geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 62. dakikada Recep Niyaz kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'da Emre Akbaba, 42. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çeviremedi. Denizlispor'da yıldız oyuncu Hugo Rodallega, 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından 81 puana yükselen Galatasaray, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi ve averajla 2. sırada yer aldı. Lige veda eden Denizlispor ise 28 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşarak sezona nokta koyacak.