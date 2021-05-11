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ÖZET | Denizlispor 1-4 Galatasaray

11.05.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu. Denizlispor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Denizlispor 1-4 Galatasaray

Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Halil Dervişoğlu, Ryan Babel ve Mohamed'in golleri ile Denizli temsilcisini 4-1 mağlup etti. Denizlispor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

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Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Halil, 35. dakikada penaltıdan Babel ile ilki penaltıdan olmak üzere 86. ve 89. dakikalarda Muhammed'den geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 62. dakikada Recep Niyaz kaydetti.

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Öte yandan Galatasaray'da Emre Akbaba, 42. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çeviremedi. Denizlispor'da yıldız oyuncu Hugo Rodallega, 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Bu sonucun ardından 81 puana yükselen Galatasaray, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi ve averajla 2. sırada yer aldı. Lige veda eden Denizlispor ise 28 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşarak sezona nokta koyacak.

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DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 4. dakikasında Muhammet Özkal'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Arda Turan'ın çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Abdulkadir topu kornere gönderdi.

19' Sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera uzaklaştırdı.

22' Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Gedson Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, kaleci Abdulkadir Sünger'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.

33' Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.

41' sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Sakıb Aytaç'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

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Müsabakanın 53. dakikadasın Arda Turan'ın ceza sahası dışından attığı şutta top direğin yanından auta gitti.

62' Dossevi, Galatasaraylı oyunculara yaptığı baskının ardından kazandığı topu Recep Niyaz'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Niyaz, yaptığ vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

80' Sağ kanattan Mustafa Muhammed'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun kaleye göndermek istediği topu kaleci Abdulkadir kurtardı.

81' Ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde Emirhan'ı geçmeye çalışan Onyekuru'nun yerde kalması üzerine hakem Abdulkadir Bitigen 3. kez beyaz noktayı gösterdi. Atışı 83. dakikada kullanan Mustafa Muhammed'in vuruşunda kaleci Abdulkadir Sünger topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine penaltı atışını bir kez daha izleyen Abdulkadir Bitingen penaltı vuruşunun tekrarına karar verdi. Bu kararın ardından itiraz eden Rodallega, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Atışı 86. dakikada tekrar kullanan Mustafa Muhammed bu kez topu filelerle buluşturdu: 3-1.

88' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Onyekuru'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 önde tamamladı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ali Yavuz Kol, Muhammet Özkal, Leısmann, Sakıb Aytaç, Hasan Ayaroğlu, Tusha, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Sarracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Arda Turan, Halil Dervişoğlu

Goller: Dk. 22 Halil Dervişoğlu, Dk. 35 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 42 Sakıb Aytaç, Dk. 43 Rodallega, Dk. 45 Murawski (Yukatel Denizlispor)

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Denizlispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
☆☆☆☆☆ tek gerçek cimbom tek spor kulübü galatasaray imparator fatih terim herşey güzel olacak ☆☆☆☆☆
şampiyon Galatasaray!!!!!
Mayıslar bizim Şampiy0n Cimb0m Yazdıracağız!

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