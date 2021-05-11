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SON DAKİKA! Süper Lig'de küme düşen ikinci takım belli oldu

11.05.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti. Geçtiğimiz haftalarda Denizlispor bir alt lige düşmüştü.

SON DAKİKA! Süper Lig'de küme düşen ikinci takım belli oldu

Süper Lig'de 41. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Erzurumspor'u ağırladı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Erzurumspor, Kayserispor'un puan alması sonucunda ikili averajda geride olması ve gelecek haftayı BAY geçecek olması nedeniyle Süper Lig'e veda etti.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 73. dakikalarda Rashani ile 84. dakikada Cenk Ahmet kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini ise 30. ve 41. dakikalarda penaltılardan Efecan Karaca kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 57 puanla 7. sırada yer aldı. Süper Lig'e veda eden Erzurumspor ise 18. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor ise haftayı BAY geçecek.

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