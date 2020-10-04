ÖZET | Denizlispor-Konyaspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Konyaspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Denizlispor da 2'ye yükseltti.
Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise aynı haftada Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Kemal Mavi xx
Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Mustafa xx, Subotic xxx, Leismann x (Zakarya dk. 73 x), Bakalorz xx (Murawski dk. 73 x), Aissati xx, Sagal x, Recep xx, Mesanovic xx, Rodallega xx
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Özgür, Alihan
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Konyaspor: İbrahim xx, Guilherme xx, Abdülkerim xx, Uğur x, Skubic xx, Amir xx, Jevtovic xx, Milosevic x (Cikalleshi dk. 60 x), Ömer Ali xx, Shengalia xx (Miya dk. 60 x), Kravets xx (Musa dk. 70 x)
Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Oğuz Kağan, Şener, Daci, Eduok
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı Kart: Lopes (Denizlispor)
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