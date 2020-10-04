ÖZET | Denizlispor-Konyaspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Konyaspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Denizlispor da 2'ye yükseltti.

Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise aynı haftada Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

DENİZLİSPOR - KONYASPOR

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Kemal Mavi xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Mustafa xx, Subotic xxx, Leismann x (Zakarya dk. 73 x), Bakalorz xx (Murawski dk. 73 x), Aissati xx, Sagal x, Recep xx, Mesanovic xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Özgür, Alihan

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Konyaspor: İbrahim xx, Guilherme xx, Abdülkerim xx, Uğur x, Skubic xx, Amir xx, Jevtovic xx, Milosevic x (Cikalleshi dk. 60 x), Ömer Ali xx, Shengalia xx (Miya dk. 60 x), Kravets xx (Musa dk. 70 x)

Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Oğuz Kağan, Şener, Daci, Eduok

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı Kart: Lopes (Denizlispor)

