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ÖZET | Denizlispor-Konyaspor maç sonucu: 0-0

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 04.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında aldığı farklı galibiyetle dikkat çeken Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 4. haftasında Denizlispor'un konuğu oldu. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından Konyaspor 5 puana yükselirken, Denizlispor puanını 2'ye çıkardı.

ÖZET | Denizlispor-Konyaspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Konyaspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Denizlispor da 2'ye yükseltti.

Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise aynı haftada Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

DENİZLİSPOR - KONYASPOR

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Kemal Mavi xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Mustafa xx, Subotic xxx, Leismann x (Zakarya dk. 73 x), Bakalorz xx (Murawski dk. 73 x), Aissati xx, Sagal x, Recep xx, Mesanovic xx, Rodallega xx
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Özgür, Alihan
Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Konyaspor: İbrahim xx, Guilherme xx, Abdülkerim xx, Uğur x, Skubic xx, Amir xx, Jevtovic xx, Milosevic x (Cikalleshi dk. 60 x), Ömer Ali xx, Shengalia xx (Miya dk. 60 x), Kravets xx (Musa dk. 70 x)
Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Oğuz Kağan, Şener, Daci, Eduok
Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı Kart: Lopes (Denizlispor)

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