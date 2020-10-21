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ÖZET | Dinamo Kiev - Juventus maç sonucu: 0-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nun ilk maçında Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta İtalyan devine galibiyeti getiren golleri Alvaro Morata kaydetti. Merih Demiral, 19. dakikada Giorgio Chiellini'nin sakatlanmasının ardından oyuna dahil oldu. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle başlayan Juve, 3 puanı hanesine yazdırdı.

ÖZET | Dinamo Kiev - Juventus maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nun ilk maçında Juventus, Dinamo Kiev'in konuğu oldu. Konuk takım zorlu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılıp Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

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Juventus'a galibiyeti getiren goller, 46. ve 84. dakikalarda yeni transfer Alvaro Morata'dan geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Merih Demiral, 19. dakikada Chiellini'nin sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.

G Grubu'nun 2. haftasında Juventus evinde Barcelona ile dev maça çıkacakken, Dinamo Kiev deplasmanda Ferençvaros'a konuk olacak.

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Öte yandan, 75 yaşındaki Romanyalı teknik direktör, 72 yaşındaki Jupp Heynckes'in rekorunu kırarak Şampiyonlar Ligi tarihinde maça çıkan en yaşlı teknik direktör oldu.

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