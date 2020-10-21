ÖZET | Dinamo Kiev - Juventus maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nun ilk maçında Juventus, Dinamo Kiev'in konuğu oldu. Konuk takım zorlu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılıp Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
Juventus'a galibiyeti getiren goller, 46. ve 84. dakikalarda yeni transfer Alvaro Morata'dan geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Merih Demiral, 19. dakikada Chiellini'nin sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.
G Grubu'nun 2. haftasında Juventus evinde Barcelona ile dev maça çıkacakken, Dinamo Kiev deplasmanda Ferençvaros'a konuk olacak.
Öte yandan, 75 yaşındaki Romanyalı teknik direktör, 72 yaşındaki Jupp Heynckes'in rekorunu kırarak Şampiyonlar Ligi tarihinde maça çıkan en yaşlı teknik direktör oldu.
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