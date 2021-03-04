ÖZET | Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Valencia'nın kaydettiği golle Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Antalyaspor'u öne geçiren golü 12. dakikada Fredy attı. Marcel Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önünde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş Altay Bayındır'ın sağından köşede ağlarla buluştu. Bu gol Antalyaspor'un lig tarihindeki 1000. golü oldu.

Fenerbahçe, 83. dakikada Enner Valencia ile skoru eşitledi. Sosa'nın uzun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia, iki rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutunda topu Boffin'in solundan filelerle buluştu.

Hakem Ümit Öztürk, 90+1. dakikada Dimitrios Pelkas'ın yerde kalması nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından Ümit Öztürk, monitörde inceleme yaptı. Pozisyon öncesi Dimitrios Pelkas'ın elle oynadığını işaret ederek penaltıyı iptal etti.