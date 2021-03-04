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ÖZET | Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

04.03.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Valencia'nın kaydettiği golle Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Antalyaspor'u öne geçiren golü 12. dakikada Fredy attı. Marcel Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önünde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş Altay Bayındır'ın sağından köşede ağlarla buluştu. Bu gol Antalyaspor'un lig tarihindeki 1000. golü oldu.

Fenerbahçe, 83. dakikada Enner Valencia ile skoru eşitledi. Sosa'nın uzun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia, iki rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutunda topu Boffin'in solundan filelerle buluştu.

Hakem Ümit Öztürk, 90+1. dakikada Dimitrios Pelkas'ın yerde kalması nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından Ümit Öztürk, monitörde inceleme yaptı. Pozisyon öncesi Dimitrios Pelkas'ın elle oynadığını işaret ederek penaltıyı iptal etti.

Kadıköy'de 2 maç sonra puan alan Fenerbahçe, puanını 55'e yükseltti. Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve puanını 40'a yükseltti.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçını Konyaspor'a karşı deplasmanda oynayacak. Antalyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

  2. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

(İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR BİRAZDAN)

MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar

Gol: Dk. 12 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), 82' Enner Valencia

Sarı kartlar: Dk. 7 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 21 Fredy, Dk. 33 Amilton, Dk. 38 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
cinconlu hakeme karşı bukadar malesef.adam herseyi yapti fener puan kaybetsin diye.mesuta fredy nin yaptigi hareket gözü ònünde 2.sarı yı vermedi mesut belkide sezonu kapatti.
Karbonat Erol vaktin gelmedi mi artık? Oyun yok, takımda birlik yok, oyun kuracak adam yok! Ferdi gibi hızlı ve top süren adamı ne diye 10 dakika kala koyuyorsun. 2021'de de 4. yıl hayal oldu. Mesut Özil'de geldiği gibi gitti. Sezonu kapattı o sakatlamada...

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