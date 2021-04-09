ÖZET | Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 67-93

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 93-67 yenildi.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 14. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 20. galibiyetini aldı.

Mücadeleye kısa oyuncularının skor katkısıyla başlayan Real Madrid, 5. dakikayı 9-5 önde geçti. İsabetli dış atışlarla oyunun kontrolünü eline alan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe Beko karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-18. Sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler önünde pota altında ve hücum ribauntlarında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 23-11 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da tempolu giren Real Madrid, 13. dakikada Causeur'ün üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya yükseltti: 13-33. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko farkı kapatmaya çalışsa da üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulmayı sürdüren İspanya temsilcisi, 17. dakikayı 44-28 önde bitirdi. Üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, devreye 49-36 önde girdi.