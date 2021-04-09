SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. ÖZET | Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 67-93

ÖZET | Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 67-93

09.04.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid'e 93-67 mağlup oldu.

ÖZET | Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 67-93

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 93-67 yenildi.

1

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 14. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 20. galibiyetini aldı.

Mücadeleye kısa oyuncularının skor katkısıyla başlayan Real Madrid, 5. dakikayı 9-5 önde geçti. İsabetli dış atışlarla oyunun kontrolünü eline alan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe Beko karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-18. Sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler önünde pota altında ve hücum ribauntlarında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 23-11 üstün tamamladı.

2

İkinci periyoda da tempolu giren Real Madrid, 13. dakikada Causeur'ün üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya yükseltti: 13-33. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko farkı kapatmaya çalışsa da üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulmayı sürdüren İspanya temsilcisi, 17. dakikayı 44-28 önde bitirdi. Üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, devreye 49-36 önde girdi.

3

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısına savunmada daha etkili başladı. Hücumda da Guduric ve De Colo'nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle tempoyu arttıran sarı-lacivertliler, 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 50-58. Çeyreğin kalanı karşılıklı basketlere sahne olurken Real Madrid, final periyoduna 67-57 üstün gitti.

Son çeyreğe Real Madrid 15-0'lık seriyle başladı. Üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında kolay sayılar bulan İspanyol ekibi, 35. dakikayı 24 sayı farkla önde geçti: 61-85. Üç sayı çizgisinin gerisinden maç boyu oldukça etkili bir performans sergileyen konuk ekip, karşılaşmayı 93-67 kazandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde! CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.