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ÖZET | Gürcistan - Kuzey Makedonya maç sonucu: 0-1

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.11.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Eski Galatasaraylı Goran Pandev’in 56. dakikada attığı golle Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, rakibine gol şansı vermeyerek önemli bir zafere imza attı. Kuzey Makedonya, EURO 2020’de C Grubu’na çıkarak; Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile eşleşti. Kuzey Makedonya'nın galip geldiği bu önemli maçta bir dönem Fenerbahçe forması giyen günümüzde Napoli'de oynayan Eljif Elmas da 90 dakika görev yaptı.

ÖZET | Gürcistan - Kuzey Makedonya maç sonucu: 0-1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada Goran Pandev attı.

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Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak. EURO 2020, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

FOTOĞRAFLAR: REUTERS / AA

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