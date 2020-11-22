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ÖZET | Hertha Berlin - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-5

ALMANYA HABERLERİ  | 22.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendi.

ÖZET | Hertha Berlin - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-5

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendi. Borussia Dortmund Bundesliga’nın 8. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.

Sarı-siyahlıların gollerini 47’nci, 49’uncu, 62’nci ve 80’inci dakikalarda Norveçli futbolcu Erling Haaland ve 70’inci dakikada Raphael Guerreiro attı.

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Hertha Berlin’in gollerini ise 33’üncü ve 79’uncu dakikada Matheus Cunha kaydetti. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 18’e çıkardı ve lider Bayern Münih’in 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yükseldi. Hertha Berlin’in ise 7 puanda kaldı.

MOUKOKO NURİ ŞAHİN'İN REKORUNU KIRDI

Öte yandan karşılaşmaya 85'inci dakikada Haaland’ın yerine cuma günü 16'ncı doğum gününü kutlayan Kamerun asıllı futbolcu Youssofa Moukoko girdi.

16 yaşından 1 gün almışken karşılaşmaya dahil olan Moukoko böylelikle Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu unvanını aldı ve Nuri Şahin’in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırdı.

Eski milli futbolcu Nuri Şahin 16 yaş 335 günlükken Dortmund formasıyla Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu rekorunu 2005 yılından bu yana elinde bulunduruyordu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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