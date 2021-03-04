ÖZET | Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Djaniny ile 73. dakikada Bakasetas'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 39. dakikada Yusuf Erdoğan penaltıdan kaydetti. Bu sonucun ardından son 9 maçta 8. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 51 yaparken, son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 29 puanda kaldı. Öte yandan Trabzonspor, tarihinde ilk kez İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı. Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. ABDULLAH AVCI'DAN BİR HAMLE Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahada yer aldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 27. haftada Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Flavio da Silva'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşısında bu futbolcunun yerine Abdulkadir Parmak'ı görevlendirdi.

Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon Xavier, Vitor Hugo, Edgar le, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Samedo 11'i ile çıktı. Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Flavio'nun yanı sıra Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç ve Benik Afobe oturdu. KASIMPAŞA'DA 2 DEĞİŞİKLİK Kasımpaşa'da ise geride kalan haftada Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı. Göztepe maçında kırmızı kart gören Derrick Luckassen ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aytaç Kara, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, bu futbolcuların yerlerine Danny Drinkwater ile Dusko Tosic'e forma verdi. Bu arada Kasımpaşa'da devre arasında transfer edilen Drinkwater ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Lacivert-beyazlı ekip maça Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Dusko Tosic, Tomas Brecka, Oussama Hadadi, Loret Sadiku, Danny Drinkwater, Haris Hajradinovic, Kristijan Bistrovic, Yusuf Erdoğan ve Kevin Varga ile çıktı.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ 5' Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Uğurcan'dan dönerek Varga'nın önüne düştü. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Macar oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 24' Trabzonspor öne geçti. Brecka'dan ceza sahası dışında topu kapan Djaniny, rakibini de çalımlayarak ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 38' Kasımpaşa penaltı kazandı. Drinkwater ile paslaşan Yusuf Erdoğan ceza sahası içinde çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru pasını çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak, topa müdahale etmeye çalışan Berat Özdemir'in eline çarptı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 39' Penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan, topu filelere gönderdi: 1-1. 55' Hajradinovic ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi. 60' Ekuban, Nwakaeme'nin sağdan pasında topu ceza sahası çizgisi üstünde göğsüyle kontrol ederek şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.