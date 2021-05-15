ÖZET | Kayserispor -Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 42. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor'u öne geçiren golü 18. dakikada Pedro Henrique attı. Fenerbahçe'de Jose Sosa 58. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Enner Valencia, 90. dakikada kazanılan ikinci penaltı vuruşunda topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Serdar Aziz, 90+9'da Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Kayserispor'da İlhan Parlak, 89. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kayserispor'da İlhan Parlak, 89. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı. Ancak Kanarya için bu skor şampiyonluğa yetmedi. Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesinin ardından sarı lacivertli takım sezonu 82 puanla 3. olarak tamamladı. Kayserispor da Gençlerbirliği'nin yenilmesinin ardından bu maçta mağlup olsa da 41 puanla kümede kalmayı başardı.





