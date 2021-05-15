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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu!

15.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Şampiyonluk yarışının son haftalara kadar sürdüğü ligde ipi göğüsleyen Beşiktaş oldu. Son haftaya Galatasaray ile puan puana giren siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında aldıkları galibiyet ile şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu!

Süper Lig'de son hafta maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 2-1 kazanarak puanıı 84 yaptı ve 2 averaj farkla şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Domagoj Vida ve 64. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Göztepe'nin golü 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.

İLK GOL VİDA'DAN

Beşiktaş maça sakin tempoda başladı. Paslaraşak oyunda üstünlük kurmaya çalışana Beşiktaş, rakib takım kalesine gitmeye çalıştı. İlk dakikalarda gol bulmak isteyen Beşiktaş, bu hayaline 10. dakikada ulaştı. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın kullandığı korner sonrası Domagoj Vida topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

BERABERLİK ALPASLAN'DAN

Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından Göztepe kontrataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı.Göztepe de maçtaki golünü duran toptan buldu. Beşiktaş'a 24. dakikda attığı golle cevap verdi. Alpaslan Öztürk topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

ŞAMPİYONLUK GHEZZAL'DAN

Beşiktaş ilk yarının berabere bitmesinin ardından ikinci yarıya gol ve goller için çıktı. Beşiktaş'ın atak yaptığı sırada Cyle Larin ceza sahası siçinde yerde kalınca, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rachid Ghezzal golünü atarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

SERGEN YALÇIN İLE ŞAMPİYONLUK

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Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında ilk şampiyonluğunu yaşadı. Göztepe karşısında alınan galibiyetten sonra şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta inanılmaz bir sevinç yaşanıyor.

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SON HAFTA GELEN KUTLAMA

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Beşiktaş'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi son haftaya kalmıştı. Ligin bitimine 4 hafta kala puan farkının çok olmasına rağmen siyah-beyazlılar şampiyonluk ihtimalini son haftaya bıraktı. Göztepe maçında hata yapmayan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

16. ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş bu sezon kazandığı şampiyonluk ile birlikte 16. zaferine ulaştı. Bundan önceki şampiyonluk zaferlerini, 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017 senelerinde yaşamıştı.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN BAŞKANLIKTA İLK ŞAMPİYONLUĞU

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulüpte başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bundan önce Beşiktaş yönetiminde 2 şampiyonluğu bulunan Çebi, toplam şampiyonluk sayısını 3'e çıkartmış oldu.

TÜM SEZON SEYİRCİSİZ OYNANDI

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Süper Lig'de koronavirüs önlemleri gereği tüm sezon seyircisiz oynandı. Şampiyon olacak takım tüm seneyi seyircisiz oynayarak bir ilke imza atmış olacaktı. Bu rekorun sahibi Beşiktaş oldu. Geçen sene Başakşehir şampiyon olurken, ligin ikinci yarısının bir bölümü seyircisiz oynanmıştı. Bu sezon ise tüm haftalar seyircisiz oynandı.

TÜRKİYE KUPASINI DA ALIRSA, 2'DE 2 YAPACAKLAR

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Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olan Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü 20.45'te Antalyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası final maçı oynayacak. Bu maçı kazanması durumunda siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürecek.

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İLK ŞAMPİYONLUKLARINI YAŞADILAR

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Şampiyon olan Beşiktaş'ta birçok oyuncu üst düzey seviyede ilk şampiyonluklarını yaşadılar. Bu isimler: Ersin Destanoğlu,Montero,Rıdvan Yılmaz,Valentin Rosier,Dorukhan Toköz,Bernard Mensah,Cyle Larin,Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal,Ajdin Hasic.

DETAYLAR VE GÖRÜNTÜLER BİRAZDAN...


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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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