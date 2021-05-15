SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu!

Beşiktaş ilk yarının berabere bitmesinin ardından ikinci yarıya gol ve goller için çıktı. Beşiktaş'ın atak yaptığı sırada Cyle Larin ceza sahası siçinde yerde kalınca, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rachid Ghezzal golünü atarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından Göztepe kontrataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı.Göztepe de maçtaki golünü duran toptan buldu. Beşiktaş'a 24. dakikda attığı golle cevap verdi. Alpaslan Öztürk topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

Süper Lig'de son hafta maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 2-1 kazanarak puanıı 84 yaptı ve 2 averaj farkla şampiyonluğunu ilan etti.

SERGEN YALÇIN İLE ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında ilk şampiyonluğunu yaşadı. Göztepe karşısında alınan galibiyetten sonra şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta inanılmaz bir sevinç yaşanıyor.

SON HAFTA GELEN KUTLAMA

Beşiktaş'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi son haftaya kalmıştı. Ligin bitimine 4 hafta kala puan farkının çok olmasına rağmen siyah-beyazlılar şampiyonluk ihtimalini son haftaya bıraktı. Göztepe maçında hata yapmayan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

16. ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş bu sezon kazandığı şampiyonluk ile birlikte 16. zaferine ulaştı. Bundan önceki şampiyonluk zaferlerini, 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017 senelerinde yaşamıştı.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN BAŞKANLIKTA İLK ŞAMPİYONLUĞU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulüpte başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bundan önce Beşiktaş yönetiminde 2 şampiyonluğu bulunan Çebi, toplam şampiyonluk sayısını 3'e çıkartmış oldu.

TÜM SEZON SEYİRCİSİZ OYNANDI

Süper Lig'de koronavirüs önlemleri gereği tüm sezon seyircisiz oynandı. Şampiyon olacak takım tüm seneyi seyircisiz oynayarak bir ilke imza atmış olacaktı. Bu rekorun sahibi Beşiktaş oldu. Geçen sene Başakşehir şampiyon olurken, ligin ikinci yarısının bir bölümü seyircisiz oynanmıştı. Bu sezon ise tüm haftalar seyircisiz oynandı.