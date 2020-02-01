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ÖZET | Leicester City - Chelsea maç sonucu: 2-2

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City - Chelsea maçı 2-2 sona erdi. Leicester City - Chelsea maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Leicester City - Chelsea maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City evinde dev maçta Chelsea ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'ndaki mücadele 2. yarıda gelen karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi. Leicester City - Chelsea maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Leicester City'nin gollerini Tielemans'ın asistlerinde 54. dakikada Barnes ile 64. dakikada Chilwell kaydederken, Chelsea'nin gollerini 46. ve 71. dakikalarda Mount'un asistlerinde Alman stoper Rudiger kaydetti.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. 7 haftadır golü olmayan Jamie Vardy'nin gol hasreti ise 42 güne çıktı.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Leicester City puanını 49 yaparken, üst üste 3. maçından da 3 puan çıkaramayan Chelsea 41 puana yükseldi.

Premier Lig'in 26. haftasında Leicester deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak, Chelsea ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.

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