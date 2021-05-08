ÖZET| Lens- Lille maç sonucu: 0-3

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında lider Lille, deplasmanda Lens ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona ererken, maçın skorunu 60. dakikada David belirledi ve Lille sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Lille puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Öte yandan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 26. maçında 15. golünü kaydederken, 5 asistle de dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli golcü 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.
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