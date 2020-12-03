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ÖZET |Milan 2-0 Celtic

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 03.12.2020 23:41 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, konuk ettiği Celtic'i 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti.

ÖZET |Milan 2-0 Celtic

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Milan, Celtic'i konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele Milan'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada frikikten Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Samu Castillejo ve 50. dakikada Hauge kaydetti. Celtic'in gollerini ise 7. dakikada Rogic ve 14. dakikada Edouard attı.

Bu sonucun ardından gruptaki 3. galibiyetini alan Milan, 10 puanla ikinci sırada yer aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanla grup aşamasına veda etti.

Milan, gelecek hafta Sparta Prag deplasmanına konuk olacak. Celtic ise Lille'i ağırlayacak.

FRİKİK USTASI HAKAN ÇALHANOĞLU

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2013/14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda Lionel Messi'nin (36) ardından 18 golle frikikten en çok gol atan ikinci isim oldu.


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