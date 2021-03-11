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  4. ÖZET | PSG - Barcelona maç sonucu: 1-1 (Messi yıkıldı)

ÖZET | PSG - Barcelona maç sonucu: 1-1 (Messi yıkıldı)

11.03.2021 08:28 | Son Güncelleme:
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ÖZET | PSG - Barcelona maç sonucu: 1-1 (Messi yıkıldı)

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kazanan PSG, rövanşta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Paris Saint Germain'in golünü 30. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Barcelona'nın golü 37. dakikada Lionel Messi'nin ceza sahası dışından harika şutuyla geldi. Lionel Messi, 45+3. dakikada kullandığı penaltıda önce Keylar Navas sonra da direğe takıldı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. Paris Saint Germain 30. dakikada Mbappe ile güldü. Kylian Mbappe penaltıdan bulduğu golle takımını evinde öne geçirdi. Barcelona'nın bu gole cevabı ise gecikmedi.

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  1. dakikada Lionel Messi'nin ceza sahası dışından çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

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Mücadelenin ikinci yarısında ise gol çıkmadı. İlk maçı 4-1 kazanan PSG, bu maçta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimi 19 Mart Cuma günü yapılacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 6-7 Nisan, rövanş ise 13-14 Nisan'da oynanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ronaldo ile evde çekirdek citleyip maçların devamını izlersiniz artık ????
Penaltı kaçırmakta moda oldu arkadaş ...!

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