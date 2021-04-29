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ÖZET | PSG - Manchester City maç sonucu: 1-2

29.04.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, Manchester City'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, 15. dakikada Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçse de City, ikinci yarıda Kevin De Bruyne ve Mahrez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve rövanş için büyük bir avantaj yakaladı.

ÖZET | PSG - Manchester City maç sonucu: 1-2

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda Fransa temsilcisi PSG, yarı final ilk maçında İngiltere'nin Manchester City takımını Parc des Princes Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya atak başlayan PSG, Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar ile maçın başlarında yakaladığı iki gol fırsatını değerlendirememesine rağmen aradığı golü, 15. dakikada buldu.

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Angel Di Maria'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa savunma oyuncularından daha iyi yükselen takım kaptanı Marquinhos, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Manchester City'de sol kanattan Kevin De Bruyne'ün ceza sahası içine ortasına kimse dokunamayınca kaleye doğru yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu ve konuk ekip, 64. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Hız kesmeyen Manchester City, ceza sahası çizgisine yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Riyad Mahrez'in sert şutunda meşin yuvarlak, barajın içinden geçerek fileleri sarstı ve İngiltere temsilcisi, maçın 71. dakikasında 2-1 öne geçti.

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Manchester Cityli İlkay Gündoğan'a sert bir faul yapan PSG'li Idrissa Gueye, 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, geriye düştüğü yarı final maçında PSG'yi 2-1 yendi.

MARQUİNHOS VE GUEYE TARİHE GEÇTİ

Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, üst üste en az iki organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) ve Antoine Griezmann'ın (2015-16, 2016-17) ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti.

Idrissa Gueye ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu.

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PSG orda maçı alabilir

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